Entidades y oposición critican el operativo de Badalona para cobijar a sintecho durante el frío: "Faltan camas y mantas"

La apertura del polideportivo de La Colina de Badalona por parte del Ayuntamiento para acoger a personas que duermen en la calle ha suscitado una notable polémica en la ciudad. La plataforma de entidades Badalona Acull ―que se ha destacado durante la crisis de los desalojados del B9 por sus críticas al gobierno municipal de Xavier Garcia Albiol y por volcarse en la atención a los afectados― ha denunciado que el consistorio no ha ofrecido ni mantas ni camas en el equipamiento, que se encuentra en uno de los extremos geográficos de la ciudad: "No se está dando una respuesta suficiente, efectiva ni digna por parte de los servicios públicos que tienen la obligación legal y moral de proteger a estas personas", aseguran en un comunicado. De hecho, ninguna persona acudió la pasada noche al dispositivo municipal para recibir cobijo, confirma el Ayuntamiento.

Preguntadas al respecto de las críticas, fuentes municipales aseguran que en La Colina había comida y bebida disponible, así como trabajadores de los Servicios Sociales municipales y efectivos de Protecció Civil y la Guardia Urbana de Badalona. Desde Badalona Acull, sin embargo, denuncian "la grave dejadez de funciones de los Servicios Sociales", y aseguran que no disponían de camas, esterillas, cena ni desayuno, y que no se podían utilizar las duchas.

Críticas de la oposición

También ha sido cuestionada la localización del equipamiento dispuesto para acoger a sintecho, que se encuentra en las afueras de la ciudad, a 45 minutos caminando del puente de la C-31, donde aún actualmente pernoctan varias decenas de personas; muchos, desalojados del B9. Fuentes municipales señalan que se ha optado por el pabellón de La Colina por delante del equipamiento Can Pepus (mucho más céntrico) por si se precisaba dar cobijo a más gente de lo habitual.

Los partidos de la oposición municipal se han unido a las críticas de las entidades sociales. Los socialistas hablan de "abandono institucional", ERC de "deshumanización constante", los Comuns han tildado el operativo de "farsa" y desde Guanyem la exalcaldesa Dolors Sabater lo ha descrito como "una vergüenza y una estafa".

El recurso, que el Ayuntamiento prevé mantener abierto dos noches más (5 y 6 de enero) ―"a no ser que se tenga que alargar por la climatología", apuntan fuentes municipales―, estará gestionado esta noche de lunes y la siguiente por la Cruz Roja, que aportará trabajadores y recursos al espacio.

Licitación al respecto

El dispositivo responde a una contratación aparte que ha llevado a cabo el gobierno municipal para el presente episodio de frío intenso. Se da el hecho que el pasado día 31 de diciembre, el consistorio publicó la licitación para el contrato que debería dar servicio en estos momentos. Se trata del contrato para la atención y acompañamiento a personas en situación de exclusión social severa vinculada a la activación de los planes de emergencia municipal, y tiene un valor estimado de algo más de 50.000 euros.

La documentación de la licitación refleja que el Ayuntamiento prevé activar este recurso de emergencia en nueve ocasiones durante cada uno de los dos años, prorrogables, que se plantean de contrato. Nueve aperturas diurnas y otras nueve nocturnas, pensadas para dar cobijo a 15 y 10 personas respectivamente. Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 16 de enero.

Los plazos pueden alargarse durante semanas, a no ser que ocurra lo mismo que con el contrato de servicios de provisión de plazas residenciales en albergues, pensiones y otros alojamientos, licitado en noviembre de 2025. La empresa seleccionada debía encargarse de la "acogida urgente y no aplazable de personas en exclusión social y de aquellos establecidos en espacios sin título habilitando (asentamientos) en seguimiento por el Equipo de Detección y Atención a las Personas sin techo (EDAPSS) y por los servicios sociales básicos", pero el concurso quedó anulado al no presentarse ninguna empresa.