MAPA | Cabalgata de los Reyes Magos de Santa Coloma de Gramenet 2026: horario y recorrido

Los Reyes Magos recorrerán las calles de Santa Coloma de Gramenet el próximo 5 de enero a modo de culminación de las fiestas navideñas que año a año inundan de ilusión los barrios de la ciudad catalana.

Como ya es habitual, las pistas de atletismo Antoni Amorós (en la avenida de la Pallaresa, s/n) acogerán una vez más la llegada de los Reyes Magos sobre las 16.00 h de la tarde del día 5. Los más pequeños y sus familias podrán asistir a ver cómo Sus Majestades de Oriente desfilan con sus séquitos por las calles del municipio, donde repartirán caramelos y recogerán las cartas de los niños más rezagados antes de dar paso a la conocida como 'noche más mágica del año’.

Con el propósito de que puedan consultar el recorrido de la Cabalgata de Reyes 2026 en su ciudad, EL PERIÓDICO Santa Coloma pone a disposición de sus lectores el siguiente mapa con el recorrido calle a calle. Dado el riesgo de precipitaciones, el Ayuntamiento de Santa Coloma ha anunciado algunas variaciones en el recorrido de la cabalgata.

Horarios de la Cabalgata de Reyes

Los Reyes Magos iniciarán la Cabalgata una hora más tarde de lo habitual, a las 18.00 h del 5 de enero en los conocidos como 'edificios Cúbics' de la avenida Puig Castellar. A partir de ahí pasarán por las avenidas Pallaresa, Francesc Macià, de Santa Coloma, por la rotonda de Can Peixauet, por la avenida de la Generalitat, para finalizar el recorrido en la plaza de la Vila.

Las personas con discapacidad o movilidad reducida dispondrán de espacios reservados en las plazas de la Vila y de en Manelic. Asimismo, todos los caramelos que se repartan durante el recorrido de la Cabalgata serán sin gluten y aptos para personas celiacas.

En caso de suspensión de la Cabalgata, el consistorio asegura que los Reyes Magos y la Fada Missatgera recibirán a los niños y niñas en La Ciba (Paseo de Llorenç Serra, 64). El Ayuntamiento pide a los vecinos que se mantengan al tanto de cualquier novedad o variación al respecto a través de las redes sociales municipales.