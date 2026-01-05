Afectaciones al tráfico y calles cortadas por la Cabalgata de Reyes 2026 en Barcelona

Movilidad
Barcelona se prepara para vivir una de las citas más esperadas del calendario navideño. Este lunes 5 de enero de 2026, la ciudad acogerá la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, un evento multitudinario que llenará las calles con la ilusión de los más pequeños, pero que también comportará importantes afectaciones a la movilidad y cortes de tráfico, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona. A continuación repasamos los principales cambios y calles afectadas.
Cortes de tráfico
Con motivo de la llegada de Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar y su recorrido por la ciudad, se restringirá la circulación de vehículos privados y del transporte en superficie en todas las calles que forman parte del itinerario de la cabalgata, que transcurrirá entre las 17:00 y las 21:30 horas.
Además, se aplicará una restricción general de circulación dentro de la ciudad a los vehículos de más de 3.500 kilos —excepto los de servicio público— de 16:00 a 22:00 horas.
También quedarán afectadas las siguientes salidas de la ronda Litoral (B-10):
- Salidas 21 y 22 en sentido Llobregat
- Salida 21 en sentido Besòs
Recorrido y calles afectadas
En total, Barcelona celebrará 17 cabalgatas, de las cuales 16 serán de pequeño formato en distintos barrios. La cabalgata principal, de gran formato y la que generará más afectaciones, partirá del Portal de la Pau y finalizará en Montjuïc, como es habitual.
Horarios previstos y recorrido de la cabalgata principal:
- 16.30 h: Llegada de los Reyes Magos al Portal de la Pau
- 18.00 h: Salida desde el Parc de la Ciutadella
- 18.35 h: Pg. Colom con Via Laietana
- 18.55 h: Monumento a Colón
- 19.10 h: Portal de Santa Madrona
- 19.30 h: Av. Paral·lel con Ronda de Sant Pau
- 19.45 h: Mercado de Sant Antoni
- 20.10 h: Sepúlveda con Comte Borrell
- 20.30 h: Sepúlveda con Entença
- 20.50 h: Av. Reina Maria Cristina
- 21.10 h: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia
El final de la cabalgata tendrá lugar en la zona de Fira de Montjuïc.
El desfile afectará a las siguientes vías: Marquès de l’Argentera, Passeig Circumval·lació, Av. Marquès de l’Argentera, Pg. Isabel II, Plaça Idrissa Diallo, Pg. Colom, Portal de la Pau, Pg. Josep Carner, Plaça Drassanes, Av. Paral·lel, Ronda de Sant Pau, Comte d’Urgell, Sepúlveda, Plaça Espanya, Av. Reina Maria Cristina y Av. Francesc Ferrer i Guàrdia.
Afectaciones al transporte público
Durante la tarde y la noche del 5 de enero, la mayoría de líneas de autobús sufrirán desvíos o interrupciones, con afectaciones previstas entre las 16:00 y las 23:00 horas. El ayuntamiento recomienda utilizar el metro para desplazarse a las zonas donde se celebren las cabalgatas.
Cabalgatas en los barrios
Además de la gran cabalgata del centro, los barrios de Barcelona organizarán cabalgatas de menor formato, algunas de ellas el domingo 4 de enero, el día previo a la llegada oficial de los Reyes Magos. Estas celebraciones también generarán afectaciones puntuales a la movilidad en sus respectivos distritos. Puedes consultar aquí las otras cabalgatas que se organizarán en los barrios de la capital catalana.
