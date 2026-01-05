Albiol insiste en la "transformación" de Badalona en un mensaje de año nuevo sin menciones directas al desalojo del B9

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha centrado su mensaje de año nuevo en el cambio que, asegura, ya se siente en la ciudad, en forma de "mejoras visibles". En su discurso navideño emitido este lunes por la noche en la televisión pública municipal, Albiol ha listado las grandes obras de ciudad que, a su tenor, convertirán al año 2026 en el de la "consolidación" de la transformación de Badalona: "Hoy puedo decir con orgullo que, después de 10 años sin ninguna inversión pública, Badalona se está transformando: avanzamos con la mejora de los barrios, de las calles, de las instalaciones municipales”, ha asegurado.

Entre todas las obras, Albiol ha destacado la más simbólica, por lo representativo para la ciudad, que será el "impulso definitivo" que experimentará la reparación del Pont del Petroli: "Este 2026 será el año en que el nuevo Pont del Petroli será una realidad", ha declarado. Además, el alcalde ha explicado que a lo largo de los próximos meses se renovarán y asfaltarán calles, y se mejorarán jardines y parques, así como equipamientos culturales, deportivos y mercados municipales. Mención aparte ha recibido el nuevo servicio de limpieza de la ciudad, que se prevé entre en vigor este año, una vez se adjudique el contrato, cuyo presupuesto alcanza los 45 millones de euros anuales. En este sentido, ha indicado que los vecinos notarán un cambio "profundo y visible en las calles de todos los barrios".

No ha habido, sin embargo, mención directa al desalojo del antiguo instituto B9, el mayor asentamiento de migrantes de Catalunya, ni a la posterior gestión de la asistencia a los centenares de desalojados, que marcó la actualidad no solo local sino también nacional de las últimas semanas. A lo sumo, Albiol ha mencionado, cuando hablaba de seguridad, que "todo el mundo que venga en nuestra ciudad a trabajar, a ser uno más, a respetar el espacio público, es bienvenido". "Con la misma determinación os puedo asegurar que quienes no se comportan, sean de donde sean, nos tendrán siempre delante", ha añadido el edil.

En materia de vivienda, Albiol ha destacado que por primera vez en 20 años, en Badalona se está construyendo vivienda pública. Ha recordado el alcalde que durante el primer semestre del 2026 se adjudicarán las primeras viviendas de alquiler asequible en el barrio del Gorg, y que a lo largo del año se iniciarán nuevas promociones en otros barrios de la ciudad. El alcalde ha concluido su mensaje agradeciendo la "implicación y la confianza de la ciudadanía" en el gobierno municipal y ha señalado que Badalona tiene motivos para mirar el futuro "con confianza, ambición y realismo".