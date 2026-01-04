Las claves del evento
MAPA | Cabalgata de los Reyes Magos de Santa Coloma de Gramenet 2026: horario y recorrido
Explora el itinerario de la comitiva real este 5 de enero en la gran ciudad del área metropolitana de Barcelona
Quién hay detrás de la Cabalgata de Barcelona: 1.300 participantes y 850.000 euros de presupuesto
Los Reyes Magos recorrerán las calles de Santa Coloma de Gramenet el próximo 5 de enero a modo de culminación de las fiestas navideñas que año a año inundan de ilusión los barrios de la ciudad catalana.
Como ya es habitual, las pistas de atletismo Antoni Amorós (en la avenida de la Pallaresa, s/n) acogerán una vez más la llegada de los Reyes Magos sobre las 16.00 h de la tarde del día 5. Los más pequeños y sus familias podrán asistir a ver cómo Sus Majestades de Oriente desfilan con sus séquitos por las calles del municipio, donde repartirán caramelos y recogerán las cartas de los niños más rezagados antes de dar paso a la conocida como 'noche más mágica del año’.
Con el propósito de que puedan consultar el recorrido de la Cabalgata de Reyes 2026 en su ciudad, EL PERIÓDICO Santa Coloma pone a disposición de sus lectores el siguiente mapa con el recorrido calle a calle.
Horarios de la Cabalgata de Reyes
Los Reyes Magos iniciarán la Cabalgata a las 17.00 h del 5 de enero en los conocidos como 'edificios Cúbics' de la avenida Puig Castellar y pasarán por las calles de Aragó, Balears y de Santiago Rusiñol. Tras ello, tomarán la avenida de Anselm de Riu, la avenida de Francesc Macià, la avenida de Santa Coloma, la avenida dels Banús, la calle de Irlanda, la rambla de Sant Sebastià y la rambla del Fondo hasta la calle de Mozart. Seguirán por Mozart hasta Wagner y encararán tras ello la calle de Mossèn Jacint Verdaguer y la calle de Sant Just. Por último, Sus Magestades de Oriente seguirán por la avenida de la Generalitat hasta llegar a la plaza de la Vila.
Las personas con discapacidad o movilidad reducida dispondrán de espacios reservados en plaza de la Vila, en la plaza de en Manelic y en rambla de Sant Sebastià, entre las calles de Irlanda y Doctor Pagès. Asimismo, todos los caramelos que se repartan durante el recorrido de la Cabalgata serán sin gluten y aptos para personas celiacas.
