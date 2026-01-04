MAPA | Cabalgata de los Reyes Magos de Mataró 2026: horario y recorrido

Los Reyes Magos recorrerán las calles de Mataró el próximo 5 de enero a modo de culminación de las fiestas navideñas que año a año inundan de ilusión los barrios de la ciudad catalana.

Un renovado y ampliado equipo artístico se encargará de iluminar de magia los ojos de pequeños y grandes en las calles de la ciudad. La dirección escénica y dramatúrgica va a cargo de Júlia Isern y Clara Bellavista, con la escenografía de Marc Abril, el vestuario y atrezo de Marina Pineda, y la creación musical de Llibert Fortuny, que firma la banda sonora original del séquito.

Con el propósito de que puedan consultar el recorrido de la Cabalgata de Reyes 2026 en su ciudad, EL PERIÓDICO Mataró pone a disposición de sus lectores el siguiente mapa con el recorrido calle a calle.

Novedades de la Cabalgata de Reyes

Este año, la comitiva presenta la renovación total de tres carrozas históricas (el 'Tren', el 'Vaixell' y el 'Avió'), y nuevos personajes que amplían el universo narrativo del séquito real.

El 'Tren' transporta las trabajadoras reales y simboliza los vínculos y las conexiones entre personas y ciudades. Inspirado en el primer tren de la península, que unía Mataró y Barcelona, estará tripulado por los 'xiu-xius', dirigidos por el 'Capità Cluc' y su ayudante 'Belluguet', que recogerán los sueños de los niños y la ilusión de los grandes, subiéndolos al tren y asegurándose que llegan al destino.

El 'Barco' transporta los materiales necesarios para construir los regalos. Los 'Brumaris', bajo las órdenes de la 'Capitana Auràlia', son los tripulantes de esta nave que apuesta por la sostenibilidad y la reutilización, recogiendo los residuos generados por los regalos del año anterior.

El 'Avió' representa la mirada global de los ayudantes reales y se encarga de velar porque todos los deseos lleguen a Sus Majestades. Los 'Guspira' son los ayudantes de la 'Espurna': le acompañan en los viajes y la hacen bajar a tierra cuando está demasiado en las nubes. Desde allí arriba recogen los sueños perdidos.