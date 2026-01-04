Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de L'Hospitalet de Llobregat 2026: horario y recorrido

Los Reyes Magos recorrerán las calles de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) el próximo 5 de enero a modo de culminación de las fiestas navideñas que año a año inundan de ilusión los barrios de la ciudad catalana. Concretamente, el lunes 5 de enero, a las 17 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la segunda ciudad de Catalunya para iniciar la noche más mágica del año.

Este año, el Ayuntamiento de L'Hospitalet explica en un comunicado que "el cortejo será un relato visual narrativo en el que cada comparsa funcionará como un capítulo de un cuento mágico". Así, las entidades de la ciudad tendrán "un papel protagonista", ya que se integrarán en las comitivas reales que representarán el imaginario y la especificidad cultural de cada uno de los Reyes Magos. Como novedad, a los Reyes les precederá una estructura con la inicial gigante de su nombre, en la que, previamente, los niños de la ciudad habrán podido colgar sus nombres en el Campamento Real.

Además, los 'hospis' —los trabajadores reales que se han quedado a vivir en la ciudad— "se consolidan como figuras clave". Este año, tienen la misión especial de cuidar a los camellos de Sus Majestades, que se han podido ver por primera vez en el Campamento Real conviviendo con las icónicas jirafas. La Cabalgata de este año también consolida avances en cuanto a accesibilidad se refiere. Así, se volverá a habilitar un tramo del recorrido con bajos estímulos para niños con diversidad funcional y personas con hipersensibilidad sensorial, en la calle Enric Prat de la Riba, entre las calles Canigó y Batllori.

La comitiva pasará por esta zona con menor volumen de música, menor intensidad lumínica, sin cañón de humo y confeti ni lanzamiento de caramelos, que se darán en mano a quien quiera. La zona estará señalizada y acotada y habrá informadores para explicar a la ciudadanía en qué consiste ese espacio.

Recorrido

Sus Majestades serán recibidas oficialmente por las autoridades locales en la plaza de Francesc Macià i Llussà, en el barrio de Santa Eulàlia. Posteriormente, a las 17.30 horas, la Cabalgata arrancará desde la plaza de l'Escorça para recorrer las calles de Santa Eulàlia, de Enric Prat de la Riba y Mayor, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento alrededor de las 19.30 horas.

Cabalgata de los Reyes Magos en L'Hospitalet 2026

La cabalgata de 2026 "mantendrá viva la tradición enriqueciendo aquellos elementos que ya se han convertido en icónicos, como la comparsa de los 'xumets', los carteros reales y la comparsa de irse a dormir, que transporta a los niños a la magia de la noche de Reyes". El consistorio remarca que, para cerrar el desfile de la forma más especial, el cierre dulce irá a cargo de la carroza de caramelos y la carbonera, que serán las encargadas de poner el punto y final.

Durante la Cabalgata, en la plaza del Ayuntamiento tendrá lugar un espectáculo de números aéreos de circo con el que se esperará la llegada de los Reyes Magos. Cuando lleguen Sus Majestades, el alcalde les entregará la llave de la ciudad en el balcón del consistorio, para que puedan entrar en todos los hogares de L'Hospitalet y dejen los regalos a los niños. A continuación, se les abrirán las puertas del Salón de Plenos, donde se harán fotos con las personas que quieran entrar.

"Se recomienda a la ciudadanía que busque los espacios menos concurridos para ver la Cabalgata. Las personas que no puedan asistir podrán seguirla en directo y de forma ininterrumpida, a partir de las 17 horas, en 'Televisió de L'Hospitalet' ya través de 'lhdigital.cat 'y de las redes sociales municipales", recuerda el ayuntamiento hospitalense.