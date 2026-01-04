Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Cornellà de Llobregat 2026: horario y recorrido

Los Reyes Magos volverán a llenar de magia e ilusión las calles de Cornellà de Llobregat el próximo 5 de enero con una cabalgata que hará las delicias de los más pequeños y pondrá el broche final a las celebraciones navideñas en la ciudad. Las calles de la ciudad se llenarán de magia y de ilusión con la cabalgata de las carrozas reales, las del Mag Maginet y la Fada Ondina, la de los 'xumets', la de los juguetes y, cómo no, la del carbón.

El espectáculo de llegada comenzará a las 18 horas en la avenida de la Fama, aunque desde las 17.30 horas ya habrá animación. La cabalgata contará con un tramo inclusivo en el que circulará sin música, comprendido desde la esquina de la calle Rubió i Ors con la carretera de Sant Boi hasta la esquina de la carretera de Sant Joan Despí con la calle Mercè Rodoreda.

Tanto en la llegada, en la avenida de la Fama, como durante los parlamentos de los Reyes en el Ayuntamiento, habrá un espacio reservado para personas con diversidad funcional; dichos parlamentos se traducirán a lengua de signos y contarán con subtítulos a través de una pantalla situada en la zona.

Además, en la cabalgata de Reyes de Cornellà participan más de 100 voluntarios y se reparten más de cinco toneladas de caramelos sin gluten, con la colaboración de la entidad Cornellà Compra a Casa y de grupos musicales de la ciudad.

Recorrido

La llegada de Sus Majestades tendrá lugar de nuevo en la avenida de la Fama, entre las calles Tirso de Molina y la avenida del Maresme, a las 18 horas. A continuación comenzará la cabalgata, que se detendrá frente al Ayuntamiento a las 20 horas y finalizará en la plaza de Sant Ildefons alrededor de las 21.50 horas.

Cabalgata de los Reyes Magos en Cornellà 2026

La cabalgata iniciará su recorrido por la avenida del Maresme, en el tramo comprendido entre la avenida de la Fama y la calle de Sant Ferran. Continuará por la calle de Sant Ferran hasta la carretera de L’Hospitalet, para seguir por la carretera de L’Hospitalet y la calle de Rubió i Ors, pasando por la biblioteca Marta Mata y el sector de Quatre Camins. Posteriormente, avanzará por la carretera de Sant Joan Despí, primero a la altura de la calle del Revolt Negre y después de la calle de Mercè Rodoreda, desde donde girará hacia la calle de Mercè Rodoreda y la avenida Can Corts.

El recorrido seguirá por la avenida Can Corts hasta la carretera de Esplugues y llegará al Ayuntamiento de Cornellà a las 20.00 horas, donde tendrán lugar los parlamentos. A partir de las 20.50 h, la cabalgata retomará su marcha por la carretera de Esplugues, a la altura del viaducto de la Renfe, continuará hacia la calle de la Miranda y llegará a la plaza de Catalunya. El tramo final discurrirá por la avenida Sant Ildefons, a la altura de la plaza d’Europa, seguirá por la avenida República Argentina, junto al Mercat Sant Ildefons, y concluirá a las 21.50 h en la plaza de Sant Ildefons.