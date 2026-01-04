Comercio
Estos son los horarios y centros comerciales que abren este domingo en Barcelona
La capital catalana se prepara para el último fin de semana antes de la llegada de los Reyes Magos
Tras el paso de la Navidad, Barcelona se prepara para el día de los Reyes Magos, un periodo tan alegre como temido por muchos bolsillos. Con la ciudad llena de luces, ferias y reclamos comerciales, los ciudadanos se preparan para afrontar otro de los momentos del año con mayor gasto acumulado.
Regalos, amigo invisible y comidas con familiares, amistades y compañeros de trabajo son algunos de los gastos más típicos de cada año. De hecho, la Organización del consumidor (OCU) prevé que este año el gasto de los españoles sea de 796 euros de media, y casi la mitad (370 euros) se destinará a regalos.
Aun así, controlar los gastos no siempre es fácil. El 52% de los encuestados reconoce que cada año termina gastando más de lo que había planificado.
Zonas de gran afluencia
Entre las celebraciones, las compras alocadas y los imprevistos típicos de estas fechas, mantener el presupuesto intacto se convierte en un reto para buena parte de la población.
Para impulsar las compras navideñas, los centros comerciales y Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Barcelona mantendrán abiertas sus tiendas todos los domingos hasta el 4 de enero incluido -y algunos hasta el 11-, coincidiendo así con las campañas de Navidad, Reyes y con el comienzo de las rebajas.
Entre las ZGAT se encuentran zonas céntricas como el Gòtic, el Raval o el Eixample, áreas costeras como la Barceloneta, Diagonal Mar o el Fòrum, y barrios como Sants, Hostafrancs, Gràcia o Sant Antoni.
Antes de Reyes
Así pues, este domingo, día 4 y último antes de la llegada de los Reyes Magos, la mayoría de los centros comerciales de Barcelona operarán de 9h a 21h, coincidiendo con los horarios de invierno, salvo algunas excepciones.
También se suman al listado muchas tiendas del centro de Barcelona, ubicadas en calles como Portal de l’Àngel, Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya, que se acogerán al horario extendido, y abrirán de 10h a 21h.
La lista incluye algunos de los centros comerciales más concurridos de la capital, como Arenas de Barcelona, El Corte Inglés de Plaza Catalunya, de Diagonal y de Francesc Macià,La Maquinista, Westfield Glòries o Diagonal Mar, que abrirán de 9h a 21h. L’illa Diagonal, por su parte, abrirá sus puertas media hora más tarde (es decir, a las 9.30h) pero cerrará como el resto: a las 21.00h.
Otros centros comerciales
Otros establecimientos limítrofes con la ciudad de Barcelona, como el Mataró Parc o el Splau, ubicado en Cornellà (Baix Llobregat, Barcelona), operarán este mismo día de 9.00h a 21h.
Los centros Màgic Badalona y Gran Vía 2 abrirán sus puertas media hora más tarde (es decir, a las 9.30h) pero cerrarán a la vez que todos: a las 21.00h.
