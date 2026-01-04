Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Arc de Triomf

Unas 500 personas celebran en Barcelona la captura de Nicolás Maduro y apoyan a Edmundo González

La concentración ha sido convocada por las organizaciones Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Mundo Sin Mordaza

Manifestación masiva por Venezuela en Arco de Triunfo

Manifestación masiva por Venezuela en Arco de Triunfo

Manifestantes participan en una manifestación en apoyo al pueblo venezolano tras la operación militar estadounidense en Venezuela para capturar al presidente venezolano, en Barcelona, el 4 de enero de 2026. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estaba hoy en una cárcel de Nueva York después de una conmoción que Estados Unidos arrebató y acaparó la redada para sacarlo del poder y afirmar el control de Washington sobre la nación sudamericana rica en petróleo. (Foto por Manaure Quintero / AFP) / MANAURE QUINTERO / AFP

EFE

EFE

Barcelona
Unas 500 personas se han concentrado hoy en Barcelona en apoyo al ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro, y para exigir el "pleno respeto" a la victoria que aseguran que obtuvo en las elecciones de julio de 2024 el dirigente opositor Edmundo González Urrutia.

La concentración, a la que han asistido medio millar de personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, ha sido convocada por las organizaciones Vente Venezuela, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Mundo Sin Mordaza, que en un manifiesto han mostrado su apoyo a la operación militar que permitió la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Algunos de los asistentes, que llevaban banderas de Venezuela, han coreado consignas como "libertad", han mostrado pancartas con lemas como "Donald Trump, Cuba ahora" y han expresado a los periodistas su felicidad por la captura de Maduro.

De hecho, el manifiesto de las organizaciones convocantes destaca que la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, "abre la puerta a la restitución del orden democrático y al fin de la represión en Venezuela".

Los convocantes exigen el "pleno respeto" al mandato que sostienen que se expresó en las elecciones del 28 de julio de 2024, en que "el pueblo venezolano eligió de manera soberana a Edmundo González Urrutia como presidente, con 7.443.584 votos (67 %)".

También reclaman la "liberación inmediata de todos los presos políticos (863) civiles y militares, quienes han sido privados de su libertad por razones de conciencia y por su defensa de la democracia".

Asimismo, el manifiesto de las entidades convocantes reitera su compromiso con una "transición pacífica, institucional y respetuosa de los derechos humanos para Venezuela".

La manifestación de hoy en Barcelona es de signo contrario a la que ayer congregó a unas 400 personas ante el consulado de Venezuela en la capital catalana para protestar por el ataque de Estados Unidos a este país y la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

