MAPA | Estos son los 10 radares que más multaron en Barcelona en 2025

Durante el 2025, decenas de radares han seguido controlando la velocidad de los vehículos que circulan por Barcelona y sancionando a los conductores que superan los límites permitidos. Sin embargo, algunos dispositivos acumulan muchas más multas que otros. EL PERIÓDICO ha tenido acceso a los datos municipales sobre los radares que más sanciones han tramitado.

Las cifras, registradas hasta el 12 de diciembre, muestran algunos cambios en el mapa de los cinemómetros más activos respecto al año pasado, con la incorporación de nuevos radares en el ‘top 10’ y cambios de posición de otros en el ranking. Asimismo, los datos consultados por este diario reflejan que, en conjunto, estos radares han puesto un 32% menos de multas que en 2024.

Mapa y lista de los radares más activos

El radar situado en la avenida Meridiana, a la altura del número 563 y en sentido entrada a la ciudad, vuelve a ocupar la primera posición de la lista, aunque con un descenso notable en el número de sanciones: pasa de 34.652 multas en 2024 a 23.542 en 2025. Esta vía de entrada a la capital catalana recoge el tráfico procedente del Vallès por la C-58 y C-33.

Los 10 radares que más han multado en 2025 El mapa con los dispositivos más sancionadores de Barcelona

La segunda posición del podio sí ha variado respecto al año anterior. En 2025, este lugar lo ocupa el radar de la Via Augusta, 331, en sentido entrada a la ciudad, que sube un puesto respecto a 2024, con un total de 19.994 multas. Este cinemómetro controla a los vehículos que llegan a Barcelona desde la C-16.

En 2024, el segundo puesto correspondía al radar de la Ronda de Dalt (B-20), situado en el kilómetro 14,343 en sentido Llobregat, a la altura del barrio de Les Roquetes (Nou Barris). En 2025, este radar desciende hasta la cuarta posición, con 15.774 sanciones.

En tercera posición se sitúa el dispositivo ubicado en la avenida Diagonal, 671, también en sentido entrada a la ciudad, con 17.551 sanciones. Así, este dispositivo escala un puesto respecto al año 2024 y se consolida como uno de los más activos de Barcelona, ya que por esta vía circulan los vehículos procedentes del Baix Llobregat.

Más novedades

En el resto del 'top 10' aparecen dispositivos que no figuraban en 2024 y que algunos conductores quizá no tenían tan localizados. Es el caso del radar situado en la calle Balmes, 294, que entra en el quinto puesto del ranking con 10.944 multas.

En sexta posición se encuentra el radar de la calle Numància, 163, en el cruce con la calle de Anglesola, junto a las escuelas Ítaca y Anglesola. Este dispositivo escala una posición este 2025 y acumula 10.850 sanciones.

Le siguen dos radares situados en las rondas. En séptimo lugar, encontramos el de la Ronda de Dalt (B-20), en el mismo punto que el citado anteriormente (Les Roquetes), pero en sentido Besòs, entre los kilómetros 14,4 y 15,1, con 9.851 multas. En octava posición se sitúa el radar de la Ronda Litoral (B-10), también en sentido Besòs, en el kilómetro 2, a la altura del barrio del Bon Pastor (Sant Andreu), con 8.876 sanciones.

La lista de los diez dispositivos más sancionadores se cierra con otras dos nuevas incorporaciones: el radar de la calle Muntaner, 158 (entre Còrsega y Rosselló) con 8.123 multas, y el de la calle Mallorca, 618, frente a la escuela pública Dovella, que ha tramitado 7.531 sanciones.

En total, los diez radares que más han multado en Barcelona durante el 2025, hasta el 12 de diciembre, han tramitado 133.036 sanciones. A pesar de que se ha reducido la cantidad de multas, los datos confirman que las grandes arterias de entrada a la ciudad y las rondas siguen concentrando la mayor parte de la actividad sancionadora.

En resumen, los diez radares que más multas han puesto en Barcelona durante 2025 han sido:

Avenida Meridiana, 563 (sentido entrada a la ciudad) Via Augusta, 331 (sentido entrada) Avenida Diagonal, 671 (sentido entrada) Ronda de Dalt (B-20), km 14,343 (sentido Llobregat) Calle Balmes, 294 Calle Numància, 163 Ronda de Dalt (B-20), km 14,4–15,1 (sentido Besòs) Ronda Litoral (B-10), km 2 (sentido Besòs) Calle Muntaner, 158 Calle Mallorca, 618

Nuevos radares

Cabe recordar que el pasado 12 de diciembre entraron en funcionamiento dos nuevos radares fijos en la Ronda Litoral (B-10), a la altura de la Zona Franca. Los dispositivos, instalados uno por sentido de circulación, se encuentran en el punto kilométrico 16,1 y acaban de iniciar su actividad sancionadora.