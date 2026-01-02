Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Von der LeyenCrans MontanaAudiencia CampanadasCristina PedrocheZBEBorrasca FrancisSorteo ONCE NavidadTommy Lee JonesLamine YamalCabalgata BarcelonaLotería Niño 2026Comprobar La Grossa
Adjudicadas las obras para adaptar la estación de metro Plaça de Sants a personas con movilidad reducida

Los trabajos se realizarán en la zona de la L5 y corresponden a la primera fase de la adaptación del intercambiador, por donde también pasa la L1

Barcelona impulsa la reforma de la Meridiana hasta el puente de Sarajevo

Autobuses de todo el mundo adoptarán medidas de accesibilidad impulsadas por Barcelona

Una persona con una muleta accede a la estación de Metro de la Plaça de Sants.

Una persona con una muleta accede a la estación de Metro de la Plaça de Sants. / ELISENDA PONS / Archivo

Barcelona
La Conselleria de Territori de la Generalitat ha adjudicado las obras de adaptación a personas con movilidad reducida de la estación de Plaça de Sants de Barcelona de la L5 del Metro por un importe de 16,6 millones de euros. Se trata de una reforma que llevan tiempo reclamando vecinos del barrio de Sants, que han llegado a salir a la calle para reclamar ascensores.

Los trabajos corresponden a la primera fase de la adaptación del intercambiador, por donde pasan las líneas L1 y L5 del metro. Según ha informado Territori, las obras empezarán durante este primer trimestre del 2026, durarán unos 30 meses y estarán financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El intercambiador de Plaça de Sants está formado por dos estaciones de Metro, de la L1 y de la L5; en día laborable, la L5 recibe 21.792 viajes y la L1, 14.690, y se producen 9.950 intercambios, sumando más de 46.000 viajes al día.

Las obras permitirán adaptar a personas con movilidad reducida la estación de la L5, que cuenta con dos accesos a la calle --plaza de Sants y calle de Galileu-- y un vestíbulo.

Futuras obras en la L1

En paralelo, el Departament tiene en redacción el proyecto constructivo para la mejora de la accesibilidad de la zona de la L1 de la misma estación, que será la segunda fase de la adaptación de este intercambiador de Plaça de Sants.

La red de Metro de Barcelona tiene adaptadas 157 estaciones, lo que representa un 96,3%. Desde la Generalitat, afirman que están "trabajando para alcanzar el 100%".

