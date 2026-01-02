El metro y el bus de Barcelona cierran el 2025 con récord histórico de pasajeros

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha cerrado el 2025 con varios récords de pasaje en sus redes de autobús y metro. A la espera de las cifras definitivas, la compañía confía en que el año se cierre como histórico, con más de 700 millones de validaciones.

En ambas redes, el mes de octubre se convirtió en el mes con mayor número de validaciones de la historia. En el caso del autobús, se superaron los 21,2 millones de validaciones, mientras que el metro alcanzó las 45,8 millones, según ha informado TMB en un comunicado emitido este viernes.

La Diada de Sant Jordi también marcó un récord en el histórico de días laborables, con 2,61 millones de validaciones en el conjunto de TMB. En el caso del autobús, además, se registraron las mejores cifras de la historia durante las fiestas de la Mercè, con un total de 356.142 validaciones.

Asimismo, en 2025 se logró el récord de pasajeros de TMB en sábado, superando en tres ocasiones la cifra registrada el 14 de diciembre de 2024. Estos nuevos hitos se alcanzaron el 5 de abril, el 4 de octubre y el 22 de noviembre, fecha en la que se estableció el nuevo máximo con 1,75 millones de validaciones.

Otro de los récords corresponde al primer semestre de 2025, el de mayor pasaje de la historia. Entre enero y junio se contabilizaron 356.353.552 validaciones, un 1,2% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que refuerza la previsión de superar los 700 millones de viajes en el conjunto del año.