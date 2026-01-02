TMB
El metro y el bus de Barcelona cierran el 2025 con récord histórico de pasajeros
MAPA | Estos son los 10 radares que más multaron en Barcelona en 2025
Cabalgata de Reyes 2026 en Barcelona: calles cortadas, afectaciones al tráfico y horarios
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha cerrado el 2025 con varios récords de pasaje en sus redes de autobús y metro. A la espera de las cifras definitivas, la compañía confía en que el año se cierre como histórico, con más de 700 millones de validaciones.
En ambas redes, el mes de octubre se convirtió en el mes con mayor número de validaciones de la historia. En el caso del autobús, se superaron los 21,2 millones de validaciones, mientras que el metro alcanzó las 45,8 millones, según ha informado TMB en un comunicado emitido este viernes.
La Diada de Sant Jordi también marcó un récord en el histórico de días laborables, con 2,61 millones de validaciones en el conjunto de TMB. En el caso del autobús, además, se registraron las mejores cifras de la historia durante las fiestas de la Mercè, con un total de 356.142 validaciones.
Asimismo, en 2025 se logró el récord de pasajeros de TMB en sábado, superando en tres ocasiones la cifra registrada el 14 de diciembre de 2024. Estos nuevos hitos se alcanzaron el 5 de abril, el 4 de octubre y el 22 de noviembre, fecha en la que se estableció el nuevo máximo con 1,75 millones de validaciones.
Otro de los récords corresponde al primer semestre de 2025, el de mayor pasaje de la historia. Entre enero y junio se contabilizaron 356.353.552 validaciones, un 1,2% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que refuerza la previsión de superar los 700 millones de viajes en el conjunto del año.
- Tito Álvarez (Élite Taxi): 'Hay taxistas en Barcelona que no quieren pasar exámenes de idioma
- La 'Nueva Barcelona' y el 'efecto Cardedeu': cómo cambian la capital y se acelera la diáspora residencial
- El Ayuntamiento de Santa Coloma confía en que la mayoría de los vecinos desalojados el sábado puedan volver ya a su casa
- No nos planteamos volver a Barcelona': cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana
- El auge del precio cerrado en el taxi de Barcelona: ya se pagan así seis millones de viajes anuales
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- El Govern libera a 24 ciudades de implantar una ZBE obligatoria por su buena calidad del aire los últimos años