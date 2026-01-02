Aviso de corte
Nuevo corte en Rodalies: sin servicio en las líneas R1 y RG1 entre Barcelona y Badalona del 3 al 11 de enero
Los viajeros deberán pedir un billete de cambio en la estación de origen para usar gratis los servicios alternativos de metro, bus o tranvía
El vandalismo en los trenes de Rodalies suma ya 900 ataques y 1,4 millones de viajeros afectados en Catalunya este año
Estos serán los nuevos precios del transporte público en Barcelona en 2026: cuánto sube cada título
Renfe ha explicado que las líneas R1 y RG1 de Rodalies estarán cortadas entre las estaciones de L'Hospitalet, todo el tramo en la ciudad de Barcelona y hasta Badalona, entre el 3 y el 11 de enero por las obras que Adif ejecuta alrededor de la futura estación de La Sagrera, en un comunicado. Ha añadido que a causa de la complejidad de los trabajos es necesario realizar el corte, ya que se desarrollan sobre la infraestructura ferroviaria.
Renfe ha explicado que los pasajeros que el servicio ferroviario tendrá Badalona como origen y destino, y que los pasajeros podrán seguir su viaje con la L2 del Metro de Barcelona desde Badalona y el Trambesòs desde Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Además, podrán usar las líneas R2 y R4 de Rodalies para llegar a las estaciones de L'Hospitalet, Sants, Plaça Catalunya, Arc de Triomf y Clot.
Durante los días que dure el corte, los viajeros deberán pedir un billete de cambio con los servicios alternativos de metro, bus o tranvía en la estación de origen presentando el billete de Rodalies.
- Tito Álvarez (Élite Taxi): 'Hay taxistas en Barcelona que no quieren pasar exámenes de idioma
- La 'Nueva Barcelona' y el 'efecto Cardedeu': cómo cambian la capital y se acelera la diáspora residencial
- El Ayuntamiento de Santa Coloma confía en que la mayoría de los vecinos desalojados el sábado puedan volver ya a su casa
- No nos planteamos volver a Barcelona': cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana
- El auge del precio cerrado en el taxi de Barcelona: ya se pagan así seis millones de viajes anuales
- La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
- Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
- El Govern libera a 24 ciudades de implantar una ZBE obligatoria por su buena calidad del aire los últimos años