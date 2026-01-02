Nuevo corte en Rodalies: sin servicio en las líneas R1 y RG1 entre Barcelona y Badalona del 3 al 11 de enero

Renfe ha explicado que las líneas R1 y RG1 de Rodalies estarán cortadas entre las estaciones de L'Hospitalet, todo el tramo en la ciudad de Barcelona y hasta Badalona, entre el 3 y el 11 de enero por las obras que Adif ejecuta alrededor de la futura estación de La Sagrera, en un comunicado. Ha añadido que a causa de la complejidad de los trabajos es necesario realizar el corte, ya que se desarrollan sobre la infraestructura ferroviaria.

Renfe ha explicado que los pasajeros que el servicio ferroviario tendrá Badalona como origen y destino, y que los pasajeros podrán seguir su viaje con la L2 del Metro de Barcelona desde Badalona y el Trambesòs desde Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Además, podrán usar las líneas R2 y R4 de Rodalies para llegar a las estaciones de L'Hospitalet, Sants, Plaça Catalunya, Arc de Triomf y Clot.

El corte afectará al tramo comprendido entre L'Hospitalet y Badalona / Rodalies

Durante los días que dure el corte, los viajeros deberán pedir un billete de cambio con los servicios alternativos de metro, bus o tranvía en la estación de origen presentando el billete de Rodalies.