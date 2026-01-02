Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el barrio de La Salut

Un incendio en un piso en Badalona se salda con un herido y deja inhabitable la vivienda

La persona atendida por los médicos fue trasladada al Hospital Esperit Sant

Muere una mujer de 83 años durante un incendio en el distrito de Nou Barris en Barcelona

Vehículos de los bomberos

Vehículos de los bomberos / Bombers de la Generalitat

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Badalona
Un incendio declarado este jueves en una casa del barrio de La Salut de Badalona se saldó con un herido leve y afectó la estructura de la vivienda, dejándola inhabitable.

Los Bombers de la Generalitat recibieron un aviso a las 19:58 horas de este 1 de enero, por un fuego en una vivienda de la calle de Hipòlit Lázaro de Badalona.

Al llegar al lugar, cuatro dotaciones de los bomberos comprobaron que el fuego había quemado totalmente la primera planta de la finca, afectando a las vigas del piso superior.

Hasta el lugar también se desplazaron una ambulancia del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) y un equipo conjunto con los bomberos.

Los médicos atendieron a una persona, que fue trasladada en estado leve hasta el Hospital del Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet.

