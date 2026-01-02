El interés por ser taxista alcanza el nivel máximo de la última década con más de 4.000 conductores examinados en 2025

El interés por ser taxista se encuentra en los niveles más altos de la última década. Los candidatos a las pruebas de acceso a la profesión se han incrementado de forma destacada desde 2023. Si antes de la pandemia entre 2.300 y, como máximo, 3.400 personas se inscribían cada año para obtener las credenciales de conductor, ahora esa cifra supera ampliamente las 4.000 inscripciones anuales.

El IMET ha realizado este año hasta siete convocatorias, que han registrado 4.400 inscritos, a las que finalmente se han presentado 4.050 entre todas ellas. En 2025 han logrado superarlas y obtener la acreditación 1.375 candidatos. Es decir, que se han aprobado cerca de una tercera parte de los exámenes realizados. Tanto los candidatos como el sector del taxi constatan a EL PERIÓDICO que una vez superado el examen se obtiene trabajo como conductor de forma inmediata.

Diferencia con las VTC

Pero, ¿cómo son estas pruebas? La gran diferencia a día de hoy para poder acceder a conducir un taxi o una VTC se encuentra en las pruebas de acceso. El Institut Metropolità del Taxi (IMET) convoca los exámenes que de forma obligada deben superar los aspirantes que desean contar con las credenciales para poder acceder a la profesión de taxista en el Área Metropolitana de Barcelona. No obstante, el texto de la futura ley del taxi que tramita el Parlament indica que también los conductores de VTC deberán superar unas pruebas de conocimiento similares a las que se exigen a los taxistas.

La realidad es que los conductores van muy buscados. Los requieren tanto las empresas con flotas de vehículos como los taxistas autónomos que miran cómo sacar un mayor provecho de su vehículo doblando el turno a través de un conductor contratado. De modo que se ofrecen numerosas facilidades para obtener las credenciales. Cada aspirante puede realizar tres exámenes consecutivos, sin tener que repetir los bloques aprobados. En una eventual cuarta convocatoria sí deberá volver a realizar la prueba completa. Este año, a los exámenes celebrados en marzo, mayo, julio, octubre y diciembre el IMET ha sumado dos convocatorias más en enero y septiembre dirigidas exclusivamente a personas que ya se habían presentado a una prueba anterior sin obtener la acreditación, para examinarlas solo de las partes no aprobadas.

Captación de aspirantes

Como fórmula para solucionar la falta de conductores diversos centros adscritos a empresas de flotas de taxis ofrecen de forma gratuita la formación preparatoria para las pruebas y el abono de las tasas para el examen. Cuestan 129 euros, que se reducen a 42 para personas en paro mayores de 45 años.

Ernesto Coscojuela, de 61 años, superó el examen en noviembre. Después de 30 años trabajando para la hostelería y casi dos años conduciendo una VTC, decidió pasarse al taxi en busca de mejores condiciones laborales. El día del examen coincidió con otros 30 aspirantes. La prueba, con 80 preguntas, se estructura en tres bloques: uno sobre normativa, tarifas y conocimiento de la profesión; otro sobre conocimiento del territorio; y el tercero sobre comunicación en catalán y castellano.

Convalidación para conductores de VTC

“En el examen de comunicación, te ofrecen tres posibles respuestas, tienes que ser muy malo para no acertar”, explica. El de conocimiento del callejero se centra sobre todo en el Eixample. Además de ubicar las calles en un mapa mudo, pueden encontrarse preguntas como qué ruta elegir para desplazarse de plaza Universitat a Vall d’Hebron. “Si has conducido por Barcelona no es muy difícil, pero si has llegado hace poco puede costar más”, puntualiza Coscojuela.

Pero en su caso no tuvo que realizar este examen. Las personas que puedan acreditar que ya han conducido durante un año una VTC y lleven más de 15 empadronadas en el Área Metropolitana de Barcelona se libran de la parte que evalúa el conocimiento del callejero.

Los idiomas, punto controvertido

Para acceder a las pruebas también es necesario acreditar un conocimiento mínimo de los dos idiomas oficiales. Los conductores procedentes de un país latinoamericano deben tener el nivel A2 de catalán. Los procedentes de un país en el que no se habla ni el catalán ni el castellano deben acreditar el A2 de catalán y el B1 de castellano, o a la inversa. Se trata de un punto que se endurecerá con la nueva ley: el texto que PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP han registrado en el Parlament contempla que se exija el B1 de catalán en todos los casos, si bien ERC y Junts han anunciado enmiendas para elevarlo al B2. Los títulos deben obtenerse en los centros de formación oficiales.

Que los conductores van muy buscados también lo ha percibido Coscojuela. “Sobre todo si no somos de fuera”, puntualiza, después de hablar con diversos empleadores. Tras aprobar el examen a la primera y aputarse a la bolsa de trabajo del IMET, al día siguiente ya tenía cuatro llamadas de taxistas con vehículo propio ofreciéndole un contrato y el vehículo para trabajar. “Busco que el coche esté cerca de mi casa”, explica. A diferencia de otros trabajos en el que se compite con muchos candidatos, en este caso será Coscojuela el que elija con quién va a trabajar.