Las discotecas de Barcelona utilizan bengalas de led para evitar incendios como el de Suiza

Hasta hace poco tiempo era habitual en locales de ocio de Barcelona ver desfilar a camareros y camareras con botellas de champán o de licores ornamentadas para llamar la atención mediante bengalas que chisporreteaban hasta llegar a la mesa del cliente, como las presuntamente utilizadas en el bar Le Constellation de Suiza, donde este Fin de Año se ha producido un incendio con decenas de víctimas mortales. Es una práctica común en las mesas VIP de discotecas de todo el mundo y de la capital catalana porque generan un impacto visual que contagia a otros clientes para consumirlas. El grave incendio de 2023 en dos discotecas de Murcia llevó a Catalunya a prohibirlas, de modo que los establecimientos optan ahora por las llamadas bengalas de led, mucho menos lucidas, admiten fuentes del sector, pero seguras.

Testigos supervivientes al fuego del bar de Suiza han explicado este jueves que los camareros portaban botellas de champán con las bengalas festivas, cuyas chispas habrían prendido en el techo del bar, propagándose rápidamente, relataban. En videos promocionales de Le Constellation puede verse cómo el negocio utilizaba este vistoso artificio, que puede parecer inofensivo pero se convierte en peligroso si cerca tiene material inflamable, como mobiiario o textil, y además en un espacio cerrado. La policía suiza investiga aún el origen.

Botellas con luces led, durante una fiesta en Shôko. / Manu Mitru / EPC

En discotecas de Barcelona, Madrid o Ibiza con mesas y reservados, durante años fueron frecuentes ese tipo de desfiles de botellas, pero tras la tragedia de Murcia por el uso de una máquina de fuegos fríos en una fiesta, con 13 fallecidos, algunas comunidades lo regularon. Es el caso de Catalunya, que prohibió la pirotecnia (especificando también bengalas). El Ayuntamiento de Barcelona exige además en su ordenanza de locales de pública concurrencia que cualquier actividad con riesgo de incendio (como el uso de fuego o pirotecnia) esté expresamente detallada en el proyecto de actividad y cuente con medidas de protección específicas.

De este modo, las discotecas que las utilizaban en Barcelona --y que en algún caso habían registrado pequeñas incidencias-- despliegan ahora bengalas led, unos artilugios que se pueden acoplar a las botellas para iluminarlas a su paso, y que también llevan en las manos los camareros para dar color a la entrega. La parafernalia tiene que ver con el gasto del cliente, ya que por una botella se suelen pagar más de 200 euros, pudiendo llegar a los 10.000 en casos especiales, como informó EL PERIÓDICO. En los establecimientos del Front Marítim, con cotizadas mesas, suelen verse los nuevos mecanismos.

Mejorar las regulaciones

No existe una regulación internacional ni estatal al respecto, sino normativas transversales que no suelen precisar materiales o actividades susceptibles de riesgo, explica Nacho López, experto internacional y CEO de Preventia, una consultora de prevención de incendios. López, junto a la Appleton Private University y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos de España (APTB) trabaja precisamente en la elaboración de la primera Guía Internacional de Prevención de Incendios en locales de ocio nocturno, como anunciaron en el reciente Congreso Internacional de Ocio Nocturno celebrado este año en Valencia. "Es fundamental que en todo el mundo se apliquen los mismos criterios, porque el riesgo es el mismo", explica a este diario, lamentando que todavía falta "mucha mentalidad de prevención", y también sobre evacuación en caso de incendios.

Bengalas convencionales en una discoteca de Barcelona, en una imagen de 2023, cuando aún no estaban prohibidas. / S. E.

El consultor señala que, en cualquier caso, los empresarios están obligados a velar por la prevención de incendios, por lo que considera que los incidentes causados por esta vía serían "claras negligencias", por el riesgo que supone manipular en esos contextos materiales con conllevan "riesgo elevado". Y también de las administraciones en caso de no supervisarlas. En la guía en marcha se definirán todos los pormenores sobre elementos peligrosos, a sabiendas de que el mercado suma continuamente artículos nuevos, que precisarán cada vez de "notas técnicas" de las comunidades para darles cobertura.

De nuevo a nivel local, la patronal catalana Fecasarm (integrada en la estatal Spain Nightlife) exige a los locales que quieren contar con el distintivo internacional de ocio nocturno International Nightlife Safety Checked (INSC) que no utilicen las bengalas de fuego, explica su secretario general y presidente de la Asociación Internacional de Ocio Nocturno (INA), Joaquim Boadas. Es el caso, por ejemplo, de la discoteca Shôko, que recientemente fue premiada por sus medidas de seguridad, y figura en el 'top 10' de clubes del mundo. Boadas añade que a nivel estatal actuarán como acusación popular en el siniestro de Murcia, dentro de su ofensiva contra "acciones imprudentes y manipulación de elementos de fuego" en el sector.