Cabalgata de Reyes Magos en Barcelona: todas las novedades de este año 2026

La Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona 2026 llegará el próximo lunes, 5 de enero, con una puesta en escena renovada y cambios que marcarán esta edición del desfile. Nuevas carrozas, séquitos y vestuarios, junto con un refuerzo de la apuesta por la inclusión, serán algunas de las novedades que harán de esta cabalgata un espectáculo distinto, que volverá a transformar las calles de la ciudad con “el mayor espectáculo de artes de calle de Catalunya”, tal y como ha descrito el Ayuntamiento de Barcelona. Este viernes, el paje Gregori ha presentado ante los medios las sorpresas que Melchor, Gaspar y Baltasar traerán a su llegada a la capital catalana.

Llegada a bordo de las Golondrinas

Uno de los cambios más llamativos se producirá antes de que empiece la cabalgata. Sus Majestades no llegarán a bordo del pailebote Santa Eulàlia, como es tradición. En esta ocasión, los Reyes han optado por hacer su entrada en la ciudad a bordo de las Golondrinas, un gesto con el que el consistorio quiere homenajear a estos barcos con más de 130 años de historia. “Este año, Sus Majestades han decidido realizar su viaje a bordo de las clásicas Golondrinas, rindiendo así homenaje a unas embarcaciones especialmente queridas por los barceloneses y barcelonesas de diferentes generaciones”, explica el ayuntamiento. También estas Navidades, por primera vez, las Golondrinas están ofreciedo un recorrido nocturno tematizado para celebrar las fiestas y ver las luces de la capital catalana desde el mar.

Nuevas carrozas

El séquito del Rey Baltasar será otro de los grandes protagonistas de esta edición. Cerrará la cabalgata con una nueva carroza de doble plataforma, inspirada en la cultura africana, con djembés gigantes y música en directo. El tramo final del desfile incorporará también cuatro grandes marionetas de animales, un elefante y tres jirafas de más de tres metros de altura, creadas por el artista Hoekwil Roger Titley, que aportarán una fuerte presencia visual al conjunto.

También se estrenará una nueva carroza de los juguetes, concebida como una gran plataforma lúdica presidida por un antiguo tren de colores inspirado en los juguetes clásicos de madera. En esta nueva carroza, un grupo de bailarines realizará una coreografía creada por la compañía Som-hi Dansa.

Otra de las novedades llega de la mano del séquito de los Carteros Reales, que incorporará cinco nuevas bicicletas tándem con grandes buzones, inspiradas en los carruajes clásicos y diseñadas por los artistas y artesanos Carles Berga y Jordi Sala. Las nuevas estructuras, con dos personas pedaleando simultáneamente y cuatro ruedas, están pensadas para recoger las cartas de los niños y que sean más visibles gracias a su altura e iluminación. A estas se sumarán otras nuevas estructuras cónicas, obra de la escenógrafa Isabel Joaniquet, con capacidad para guardar más de 700 cartas cada una, que encabezarán los séquitos de cada unos de los tres Reyes Magos.

Asimismo, este 2026 también se incorpora al desfile el bloque “Barcelona y el Tour: un buen tándem”, que representa el mundo de la bicicleta en la cabalgata. El séquito estará protagonizado por 12 ciclistas, con una coreografía aérea de bicicletas, números de circo y una banda sonora inédita del compositor Bernardo Rojas, con textos locutados por la escritora e ilustradora Montse Ginesta.

Desfile inclusivo

La edición de la Cabalgata de Barcelona de 2026 refuerza, además, su carácter accesible e inclusivo, con la integración de intérpretes de lengua de signos en algunas coreografías, la participación activa de personas con diversidad funcional y espacios reservados para personas con movilidad reducida en ciertos puntos, como el Portal de la Pau, Pla de Palau, la plaza de las Drassanes, el Mercat de Sant Antoni y la plaza de Espanya. Los actos previos al desfile contarán también con interpretación en lengua de signos y subtitulación, y se ha elaborado una guía anticipativa y cognitivamente accesible, disponible en la web municipal.

Más de un kilómetro de espectáculo

El desfile volverá a ser una rúa de gran formato, de más de un kilómetro de longitud, con la participación de cerca de 1.300 personas, entre bailarines, actores, músicos, zanquistas, voluntarios y personal técnico. El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que, en su creación, han participado más de 20 entidades y escuelas artísticas y diez compañías profesionales, en un espectáculo estructurado en 11 grandes bloques y 37 coreografías, bajo la dirección artística de Barbarana Pons. Todo ello hace que la Cabalgata de la capital catalana sea "el mayor espectáculo de artes de calle de Catalunya".

En este sentido, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé ha subrayado este viernes que la Cabalgata de Barcelona está pensada ser mucho más que un simple desfile: "Es un espectáculo pensado con el máximo compromiso artístico", ha dicho, y ha agradecido la participación a todos los artistas y compañías su participación.

Horario y recorrido

El lunes día 5, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Barcelona por mar hacia las 16:30 horas, a bordo de las Golondrinas, con entrada en el Portal de la Pau, donde serán recibidos por el alcalde, Jaume Collboni, que les entregará el pan, la sal y las llaves mágicas de la ciudad. Tras el acto de bienvenida, Sus Majestades se desplazarán en coches de época hasta el paseo de la Circumval·lació para preparar el inicio del desfile.

La cabalgata arrancará a las 18:00 horas desde el Parc de la Ciutadella y recorrerá diversas calles de la ciudad hasta la Font Màgica de Montjuïc, siguiendo el mismo itinerario que el año pasado. La hora aproximada de finalización es las 21:10 horas, cuando está prevista la llegada a la avenida Francesc Ferrer i Guàrdia. Puedes consultar aquí el mapa con el itinerario detallado.

Cabalgatas de barrio

Además de la gran Cabalgata principal, varios barrios de Barcelona celebrarán sus propios desfiles, más pequeños, organizados por asociaciones de vecinos y comerciantes. Entre ellas, la singular Cabalgata de las Carteras Reales de Gràcia, que organizan en la Vila de Gràcia el domingo, 4 de enero. Puedes consultar aquí el listado completo de cabalgatas, barrio por barrio.