Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos de Barcelona 2026: horario, recorrido completo y llegada por mar

Barcelona ya se prepara para vivir una de las noches más mágicas y esperadas del año. El lunes 5 de enero de 2026, Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la capital catalana para protagonizar la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, un desfile que volverá a llenar las calles de luz, música y emoción durante más de tres horas. La jornada arrancará con la llegada por mar de los Reyes Magos y culminará en la Fuente Mágica de Montjuïc.
Llegada al Portal de la Pau
El primer gran momento de la jornada tendrá lugar a las 16:30 horas en la plaza del Portal de la Pau. Como es tradición, sus Majestades llegarán por mar a bordo del pailebote Santa Eulàlia, donde serán recibidos oficialmente por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Durante el acto protocolario, el alcalde hará entrega a los Reyes Magos del pan y la sal, símbolos tradicionales de hospitalidad, así como de la llave mágica que abre las puertas de todas las casas de la ciudad, permitiendo que puedan dejar los regalos durante la nochea los niños y niñas.
Recorrido de la Cabalgata
La Cabalgata de Reyes comenzará oficialmente a las 18:00 horas, manteniendo el mismo recorrido de los últimos años, sin volver a la Via Laietana. Durante el recorrido, escenógrafos, coreógrafos, músicos, bailarines y artistas de toda Barcelona, junto con numerosos voluntarios, darán forma a la cabalgata.
El séquito real iniciará su ruta desde la avenida del Marquès de l’Argentera, junto al paseo de la Circumval·lació, y finalizará en la Fuente Mágica de Montjuïc. Estos son los horarios aproximados por tramos:
- 18:00 h – Salida desde el parque de la Ciutadella
- 18:35 h – Paseo de Colom con Via Laietana
- 18:55 h – Monumento a Colom
- 19:10 h – Portal de Santa Madrona
- 19:30 h – Avenida del Paral·lel con ronda de Sant Pau
- 19:45 h – Mercat de Sant Antoni
- 20:10 h – Calle Sepúlveda con Comte Borrell
- 20:30 h – Calle Sepúlveda con Entença
- 20:50 h – Avenida Reina Maria Cristina
- 21:10 h – Avenida Francesc Ferrer i Guàrdia (final del recorrido)
El desfile avanzará desde el litoral hasta la plaza de Espanya, atravesando puntos clave como el Mercat de Sant Antoni y el eje de Paral·lel, antes de adentrarse en la zona de Montjuïc.
Accesibilidad
Según la información municipal, no se prevén aforos limitados a lo largo del recorrido. Además, se habilitarán espacios reservados para personas con discapacidad o diversidad funcional, siempre que dispongan de la tarjeta acreditativa correspondiente.
