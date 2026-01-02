Unos 20.000 visitantes han disfrutado de la Feria Infantil de Navidad de Cornellà este 2025

La 32ª edición de la Feria Infantil de Navidad de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) ha cerrado sus puertas después de trece jornadas de intensa actividad. Durante estos días, unas 20.000 personas, entre niños y adultos acompañantes, han pasado por el recinto ferial, que "se ha convertido nuevamente en un auténtico paraíso para los más pequeños de la casa", señala la organización en un comunicado.

Dirigida a menores de 3 a 12 años, la feria ha contado con la visita de miles de niños y niñas tanto durante los tres primeros días dedicados a las escuelas como durante el resto del período, con el salón abierto a todo el público. Así, del 17 al 31 de diciembre han pasado por Fira de Cornellà cerca de 20.000 personas. En cuanto a la tipología de entradas más vendidas, han sido más numerosos los adultos que han venido con un niño, seguidos por los que han venido con dos, y en último lugar los que han asistido con tres menores.

Los días previos a Navidad y Sant Esteve las visitas han sido más escalonadas y, a partir del 27 de diciembre, la Feria Infantil de Navidad ha vivido sus días de mayor afluencia. "En general, grandes y pequeños han podido disfrutar de una feria ilusionante, viva y dinámica, pensada especialmente para la diversión de los niños en plenas vacaciones de Navidad", sigue el texto. "Aunque todas las actividades han despertado el interés de los menores, la gran variedad de castillos hinchables ha sido la propuesta más escogida. Los talleres de manualidades y las actividades relacionadas con la creatividad también han tenido una gran acogida, con niños y niñas que, a menudo con la ayuda de las familias, han dejado volar la imaginación", añade el comunicado.

Otras propuestas como el karaoke, los circuitos de habilidades o los circuitos de movilidad también "han sido un éxito", así como el taller de construcciones, maquillaje, medio ambiente, pulseras y pompones. Cabe destacar, además, el 'Toc Toc Joc', un espacio de juegos tradicionales y de habilidad elaborados a partir de puertas viejas recuperadas, recicladas y transformadas en elementos lúdicos. Después de trece días llenos de actividad, la Fira Infantil de Nadal se despide hasta la próxima edición, cediendo el relevo al Campamento Oriental del Mag Maginet, que tendrá lugar en el parque de Can Mercader del 1 al 4 de enero. Allí, los niños y niñas podrán entregar sus cartas a los Reyes Magos y recibir las instrucciones para preparar la visita de Sus Majestades la Noche de Reyes en Cornellà.