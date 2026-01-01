Marc, experto inmobiliario, sobre los cinco barrios más seguros de Barcelona: "Existen, y no son los que todo el mundo cree"

La seguridad ciudadana en Barcelona se ha convertido en una preocupación central que domina el debate público español.

De hecho, según datos del barómetro de Barcelona, los ciudadanos consideran que la inseguridad es el segundo problema más grave de la ciudad (23,1%), solo superado por la vivienda (29,9%).

Además, como indica el balance de criminalidad del tercer trimestre de 2025, Barcelona es la segunda ciudad española con una tasa de criminalidad más alta, superada solo por Madrid.

Un descenso en la delincuencia

Sin embargo, lo cierto es que, en la capital catalana, la delincuencia ha descendido un 3,2% respecto al mismo periodo de 2024.

Además, hay algunos barrios que son más seguros que otros. De hecho, como indica Marc Guirado, experto inmobiliario, “existen, y no son los que todo el mundo cree”.

Hay cinco barriadas que Guirado destaca entre las demás por su seguridad:

En el top 5 se encuentra Sant Gervasi-Galvany que, como indica, ostenta un “ambiente tranquilo, muy familiar y sensación muy alta de seguridad”.

Se trata de un barrio y núcleo histórico dentro del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, en la zona alta de Barcelona. Es conocido por su ambiente burgués, zonas verdes e historia como un antiguo municipio independiente. Además, paseando se pueden divisar sus calles señoriales y distritos y colegios de lujo.

En el cuarto puesto el experto destaca Sant Gervasi-la Bonanova por sus “calles anchas, ambiente familiar y colegios”. Actualmente, es uno de los barrios más prestigiosos de Barcelona, y también se sitúa en la zona alta.

Debido a sus diferentes opciones de propiedades, es una de las zonas más importantes para comprar casas y pisos, aunque también es de las más caras, con un precio de 6.358 euros el metro cuadrado.

El barrio se hizo conocido porque era donde vivía la burguesía catalana, y sus edificios se convertían en casas que pasaban de generación en generación, residencias de verano, conventos y colegios religiosos.

Torre Ignasi Portabella, Barcelona. / Rosa Castells / Ajuntament de Barcelona

El tercer barrio es Pedralbes, que el experto inmobiliario menciona por sus “zonas amplias, mucha vigilancia y muy poco movimiento”.

Situado en el distrito de Les Corts, su topónimo proviene de ‘Petras albas’ o piedras blancas, haciendo referencia al color claro de la roca que se halla de forma abundante en esta zona.

Es una zona residencial ubicada también en la zona alta de la capital catalana, y tiene una fuerte presencia de centros escolares y universidades prestigiosas. Las zonas verdes del barrio lo convierten en un lugar ideal para pasear y huir del ajetreo del centro barcelonés.

Además, la reina Elisenda de Montcada, cuarta esposa de Jaume II, eligió el lugar para fundar, en 1327, un monasterio de clarisas, el actual Monasterio de Pedralbes, que se considera una de las joyas del gótico catalán.

Monestir de Pedralbes, Barcelona. / Ajuntament de Barcelona

En segundo lugar se encuentra Les Tres Torres, gracias a ser un lugar “residencial premium con calles muy cuidadas”, según Guirado.

Situado dentro del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, es oficialmente el barrio más rico de Barcelona, con una renta per cápita de 61.972,7 euros anuales.

Y es que Les Tres Torres se caracteriza desde sus inicios por ser un barrio asociado a la burguesía catalana. Inicialmente, era una zona de casas unifamiliares burguesas con jardín, con algunos núcleos de casas de trabajadores que fueron sustituidas en gran parte por bloques aislados de viviendas de lujo.

Finalmente, el experto ha posicionado Sarrià como el barrio más seguro de todos. De hecho, lo define como un lugar “tranquilo, familiar y con muy baja incidencia”.

La barriada se ubica en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi y es uno de los barrios con más edificios modernistas y más zonas verdes de Barcelona. Además, conserva aún el aspecto de pueblo que impregna sus plazas, callejuelas y tiendas.