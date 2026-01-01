Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La GrossaTrumpSeries eneroTaxiEl VendrellBadalonaPérez LlorcaReal MadridViviendaRCD Espanyol
instagramlinkedin

Fin de año

Unas 115.000 personas reciben el año 2026 en la avenida Maria Cristina de Barcelona

En esta ocasión, la Font Màgica de Montjuïc volvió a formar parte del espectáculo tras mucho tiempo apagada por la sequía

Barcelona despide 2025 con un espectáculo de música, pirotecnia, fuego, drones y luz

Campanadas de fin de año en plaza Espanya de Barcelona

Campanadas de fin de año en plaza Espanya de Barcelona

Ver galería

Espectáculo de drones en la Avenida de María Cristina para dar la bienvenida al nuevo año 2026 / JORDI COTRINA

Europa Press

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Unas 115.000 personas recibieron la llegada del año 2026 en la avenida Maria Cristina de Barcelona, donde este miércoles por la noche se organizó una fiesta con pirotecnia, música y drones.

Este año el espectáculo se ha renovado con la participación del músico Marc Parrot y la producción, como en los últimos años, ha estado a cargo del Groupe F, con cuatro partes inspiradas en los cuatro elementos (aire, agua, tierra y fuego), informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este jueves.

Según el consistorio, la música de Parrot ha unido "un pasado que ha tomado la forma de ritmos y sonidos tradicionales con un futuro encarnado por la electrónica y sonidos más nuevos".

Con instrumentos como la guitarra, las grallas y el flabiol se han recorrido distintos estilos musicales, desde la rumba a la habanera, aportando "texturas sonoras nuevas".

Noticias relacionadas y más

Además, la Font Màgica de Montjuïc volvió a ser parte del espectáculo, después de unos años apagada debido a los periodos de sequía, y se integró en la narrativa visual con una coreografía de agua creada para la ocasión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No nos planteamos volver a Barcelona': cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana
  2. Tito Álvarez (Élite Taxi): 'Hay taxistas en Barcelona que no quieren pasar exámenes de idioma
  3. La 'Nueva Barcelona' y el 'efecto Cardedeu': cómo cambian la capital y se acelera la diáspora residencial
  4. El Ayuntamiento de Santa Coloma confía en que la mayoría de los vecinos desalojados el sábado puedan volver ya a su casa
  5. El auge del precio cerrado en el taxi de Barcelona: ya se pagan así seis millones de viajes anuales
  6. La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
  7. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  8. El Govern libera a 24 ciudades de implantar una ZBE obligatoria por su buena calidad del aire los últimos años

Unas 115.000 personas reciben el año 2026 en la avenida Maria Cristina de Barcelona

Unas 115.000 personas reciben el año 2026 en la avenida Maria Cristina de Barcelona

La Rambla ganará más espacio para los peatones con la reordenación de las terrazas

La Rambla ganará más espacio para los peatones con la reordenación de las terrazas

Alberto González (Cabify): “Es un error eliminar licencias de VTC cuando la demanda pide el doble o el triple”

Alberto González (Cabify): “Es un error eliminar licencias de VTC cuando la demanda pide el doble o el triple”

Campanadas de fin de año en plaza Espanya de Barcelona

José Carlos Pinto, ganador de la Cursa dels Nassos: "Me esperaba esta victoria"

José Carlos Pinto, ganador de la Cursa dels Nassos: "Me esperaba esta victoria"

Muere una mujer de 83 años durante un incendio en el distrito de Nou Barris en Barcelona

La Generalitat devuelve a Badalona la gestión de los desalojados del B9

La Generalitat devuelve a Badalona la gestión de los desalojados del B9

Hallado un cadáver dentro de un saco de dormir en una plaza del barrio Gòtic de Barcelona

Hallado un cadáver dentro de un saco de dormir en una plaza del barrio Gòtic de Barcelona