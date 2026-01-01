Fin de año
Unas 115.000 personas reciben el año 2026 en la avenida Maria Cristina de Barcelona
En esta ocasión, la Font Màgica de Montjuïc volvió a formar parte del espectáculo tras mucho tiempo apagada por la sequía
Barcelona despide 2025 con un espectáculo de música, pirotecnia, fuego, drones y luz
Unas 115.000 personas recibieron la llegada del año 2026 en la avenida Maria Cristina de Barcelona, donde este miércoles por la noche se organizó una fiesta con pirotecnia, música y drones.
Este año el espectáculo se ha renovado con la participación del músico Marc Parrot y la producción, como en los últimos años, ha estado a cargo del Groupe F, con cuatro partes inspiradas en los cuatro elementos (aire, agua, tierra y fuego), informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este jueves.
Según el consistorio, la música de Parrot ha unido "un pasado que ha tomado la forma de ritmos y sonidos tradicionales con un futuro encarnado por la electrónica y sonidos más nuevos".
Con instrumentos como la guitarra, las grallas y el flabiol se han recorrido distintos estilos musicales, desde la rumba a la habanera, aportando "texturas sonoras nuevas".
Además, la Font Màgica de Montjuïc volvió a ser parte del espectáculo, después de unos años apagada debido a los periodos de sequía, y se integró en la narrativa visual con una coreografía de agua creada para la ocasión.
