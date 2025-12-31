¿Cuánto sube el transporte público de Barcelona, el taxi y los peajes en 2026?

Con el cambio de año llega también el habitual aumento de las tarifas del transporte público, los peajes de las autopistas y el taxi.

Los títulos de transporte público aumentarán una media del 3,5%, por encima del 3% aplicado el año anterior. De esta forma, la T-Usual, que permite viajes ilimitados durante un mes, se encarecerá 80 céntimos hasta los 22,80 euros en la zona 1. El aumento disminuye progresivamente en las zonas más alejadas del centro del sistema integrado, que ya pagan cuantías más altas. Mientras el incremento es del 3,6% en la zona 1, en la zona 7 es del 1,8%, con un abono que sube 1,20 céntimos hasta los 67,65 euros. Al igual que en 2025, se mantendrá la bonificación del 50% del transporte público.

La T-Casual, el título unipersonal de 10 viajes, costará 45 céntimos más hasta los 13 euros en la zona 1. Sin bonificación porque se dirige a los usuarios más ocasionales, subirá un 3,5% en todas las zonas. Sin embargo, el aumento más destacado será el del billete sencillo, el utilizado habitualmente por los turistas, que se encarecerá 25 céntimos hasta los 2,90 euros, un 9,4% más.

Todas estas tarifas entrarán en vigor el 15 de enero de 2026 y los títulos antiguos se podrán utilizar hasta el 28 de febrero, a excepción de la T-jove y la T-70/90, que serán válidos hasta el 30 de abril.

De forma paralela, el 19 de enero entrará en vigor el nuevo abono estatal único de 60 euros, con una tarifa reducida de 30 euros para los menores de 26 años. Servirá para Rodalies, trenes de media distancia y autobuses de titularidad estatal, aunque quedarán fuera el metro y los autobuses urbanos de Barcelona y también los interurbanos de la Generalitat. La Generalitat trabaja para que pueda incorporarse a la T-Mobilitat a partir del segundo semestre.

Los peajes de la C-32, la C-16 y los túneles de Vallvidrera y el Túnel del Cadí aumentarán sus tarifas un 3% a partir del 1 de enero. La C-32 entre Castelldefels y Sitges costará 4,21 euros a los usuarios recurrentes, mientras que las motos pagarán 2,02 euros. El precio de un solo viaje será de 8,42 euros para coches y 4,05 para motos.

Los Túneles del Cadí aumentarán su precio en 40 céntimos hasta los 14,56 euros. Los túneles de Vallvidrera subirán 14 céntimos hasta los 4,70 euros en hora valle y los 5,28 euros en hora punta.

El peaje de Sant Vicenç de Castellet de la C-16, por su parte, subirá hasta los 5,81 euros de lunes a viernes con Via-T y hasta los 9,76 euros los fines de semana y festivos. El tamo entre Sant Cugat y Terrassa será de 1,43 euros entre semana y de 3,19 euros en fines de semana. Las motos pagarán exactamente la mitad de estas cantidades.

Coger un taxi también será algo más caro. Las tarifas en el área metropolitana de Barcelona subirán una media del 2,3% a partir del 19 de enero. Este incremento se aplicará tanto en los trayectos habituales como en los suplementos especiales.

La bajada de bandera a pie de calle pasará de 2,75 a 2,80 euros, tanto en la tarifa 1 (laborable diurna) como en la tarifa 2 (nocturna y festivos). En el caso de los servicios contratados a través de aplicaciones autorizadas, la bajada de bandera se fijará en 4,11 euros y se establecerá un precio mínimo por trayecto de 8 euros.

La carrera mínima al aeropuerto se mantiene en 21 euros. El suplemento en la estación de Sants subirá ligeramente, de 2,50 a 2,55 euros.

Donde sí se notará un aumento más significativo será en el suplemento que se aplica en las noches especiales de Sant Joan, Navidad y Fin de Año, que pasará de 3,50 a 4,60 euros, con el objetivo de animar a los conductores a realizar estos servicios tan necesarios. También habrá un aumento considerable en los servicios dirigidos tanto a congresistas como a cruceristas: el suplemento pasará de 2,50 a 3,30 euros en los viajes a Fira Gran Via (+30%). Asimismo, se fija un precio cerrado de 46 euros para los trayectos entre el aeropuerto y el Moll Adossat del Port de Barcelona.

Las nuevas tarifas del taxi entrarán en vigor el 19 de enero y tienen como principal novedad la consolidación de los precios cerrados, pensados para la contratación mediante aplicaciones. En estos servicios, se establece una bajada de bandera de 4,11 euros y un precio mínimo por trayecto de 8 euros.