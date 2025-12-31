La 'Nueva Barcelona' y el 'efecto Cardedeu': cómo cambian la capital y se acelera la diáspora residencial

El artículo de la sección Barcelona más leído de 2025 ha sido "No nos planteamos volver a Barcelona": cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana, de Clàudia Mas. Un cuarto de millón de personas lo leyeron y miles lo se siguen leyendo. Y es también una de las siete noticias más destacadas de 2025 para Javier Cercas y Joan Roca -en representación de su madre, Montserrat Fontané-, los ganadores del premio Català y Catalana de l'Any de EL PERIÓDICO. Por tercer año consecutivo, la mayor cabecera de Prensa Ibérica invita a sus galardonados a convertirse en jefes de redacción por un día y elegir los reportajes de apertura del último diario del año.

El artículo seleccionado es, en realidad, la punta del iceberg de una cobertura extensa y coral, formada por un reguero de artículos publicados a lo largo de todo el año. Una temática que denominamos cariñosamente ‘el efecto Cardedeu’ y la 'Nueva Barcelona'. Miles de barceloneses se van a vivir a poblaciones situadas a más de media hora en tren, bus o coche de sus antiguos barrios y puestos de trabajo, en busca de pisos asequibles y más calidad de vida. Sin preverlo, encarecen estos municipios y tensionan sus servicios públicos. En paralelo, la capital catalana ha transformado muchísimo su padrón con una gran incorporación de extranjeros de clase baja, media y alta, a la que se suma una creciente población flotante en rotación. Emergen otra economía, otra cotidianidad, otras modas culturales y espiritualidades. A muchos gustará y a muchos no, pero la ‘Nueva Barcelona’ ha venido para quedarse.

El artículo plusmarquista de 2025 recogía testimonios de jóvenes y familias mudados al Vallès, el Maresme o el Garraf, que ejemplificaban la diáspora silenciosa de vecinos de la capital cansados de la ferocidad inmobiliaria y de las aglomeraciones en enclaves turísticos. "No estaba en mis planes mudarme allí, pero era lo único razonable", exponía uno de los protagonistas, Francisco Pons, diseñador gráfico de 33 años trasladado de Sants a Mataró. El desplazamiento poblacional desde Barcelona hacia el área metropolitana no es un fenómeno nuevo, sino muy presente desde los años 90, reflexionaban dos expertos consultados, la doctora Arlinda Garcia (UB) y el sociólogo Sergio Porcel (Institut Metròpoli). Sin embargo, este proceso "habitual" ahora se ha "intensificado" por la crisis de vivienda.

La evolución de Barcelona también se ha acelerado en los últimos años. Registró a comienzos de año un nuevo récord: 1,718 millones de empadronados. Los vecinos nacidos en el extranjero superan hoy el medio millón (572.467 personas) y el ranking de nacionalidades ha dado un giro desde la pandemia. Uno de cada dos inmigrantes en Barcelona capital es hoy latinoamericano: 300.000 empadronados provienen de países de habla hispana o portuguesa. Equivalen a la población de todo el Eixample, el distrito más denso de la ciudad. Y la globalización del padrón se concentra en la franja de edad de 25 a 39 años, la generación 'millennial'. En el conjunto de la ciudad, menos de un tercio de estos adultos jóvenes son barceloneses de cuna. Y en algunos barrios no llegan a una cuarta parte. Toda una revolución demográfica, que trae oportunidades y retos. Por ejemplo, la mitad de la ciudadanía actual no tienen coche ni teléfono fijo y solamente un tercio hablan catalán.

El resto del 2025 en la Gran Barcelona, visto por Cercas y Roca

La culminación del parque de Glòries y las nuevas obras Barcelona estreno el 26 de abril el parque íntegro de Glòries, con 4,3 hectáreas de nuevo espacio público. Un umbráculo, una gran área de juegos infantiles, zonas para perros, jardines y árboles, chiringuitos… La ciudadanía enseguida ha hecho suyo este oasis, tanto que incluso se bañaba en fuentes ornamentales donde no se podía. Superado este hito, prosigue la transformación con obras en todo el perímetro: reubicar las vías del Trambesòs, pacificar dos tramos de Gran Via, rehacer Consell de Cent… Mucho por hacer.

El doble centenario del metro y de L’Hospitalet de Llobregat Este 2026 hemos conmemorado dos hechos que nacieron por separado pero que hoy forman parte del ‘core’ de la Gran Barcelona real y transfronteriza. Por un lado, la puesta en marcha del primer metro, que iba de la plaza Catalunya a la de Lesseps en Gràcia. La Vila se había anexionado hacía menos de 30 años. Por otro lado, Alfonso XIII otorgaba el título de ciudad independiente a L’Hospitalet. La capital no solo no la ha anexionado, sino que ha entendido que es mucho mejor ser una metrópolis... bien entrelazada gracias al metro.

Sagrada familia: centenario de la muerte de Gaudí En el marco del Any Gaudí, presentado el pasado mes de mayo, la Sagrada Família ha organizado una serie de actos propios entre el otoño de 2025 y la Navidad de 2026 para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto. La torre más alta, la de Jesucristo, está terminándose de montar y desde este noviembre el templo del Eixample ya es el más alto del mundo, al superar la gran aguja de la catedral de Ulm (Alemania). La cruz mirador que corona la basílica cambiará el skyline de la ciudad para siempre.