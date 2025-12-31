Muere una mujer de 83 años durante un incendio en el distrito de Nou Barris en Barcelona
BARCELONA
Una mujer de 83 años ha fallecido este miércoles por la tarde en un incendio en la calle Cistellet número 27 del distrito de Nou Barris, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.
Bomberos de Barcelona recibieron el aviso a las 17.30 y enviaron 6 dotaciones que extinguieron el fuego, originado por causas que se desconocen, en un sofá del inmueble.
También acudieron la Guardia Urbana y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), y los Mossos se encargan de la investigación.
