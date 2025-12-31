La mitad de los taxis de Barcelona ya trabajan para plataformas: 4.345 con Free Now y 1.684 con Uber

La línea que separa a taxis y Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en las ciudades del área metropolitana de Barcelona es más difusa de lo que parece a simple vista. Entre las 10.289 licencias de taxi adheridas a emisoras o 'apps' en la conurbación barcelonesa a día de hoy, varios miles de vehículos trabajan para multinacionales como Uber o Free Now. Concretamente, 1.684 y 4.345 licencias de taxi operan para estas dos marcas respectivamente.

Se trata de más de la mitad del total de licencias operativas. Con una salvedad: una licencia puede prestar servicio para más de una intermediaria. Es decir: un mismo taxi puede atender viajeros que han llamado a una emisora tradicional de taxis, como Taxi Blau (587 licencias) o Taxi Ecològic/Pro Taxi (538 licencias), y al mismo tiempo asumir trayectos solicitados vía Uber o Free Now. Lo confirman fuentes del Institut Metropolità del Taxi (IMET): "Una misma licencia puede estar dada de alta para trabajar con diversas empresas de mediación a la vez", señalan. Teniendo en cuenta todas las licencias activas en el área de Barcelona, la cifra asciende a 10.517.

LICENCIAS ADHERIDAS A INTERMEDIARIAS Tabla de las licencias de taxi que trabajan para emisoras y apps

Pese a que grandes marcas de VTC como Cabify no tienen previsto entrar en el mercado del taxi "hasta que se resuelva la nueva normativa", confirman fuentes de Cabify, la llegada de compañías tan consolidadas como Uber o Free Now supone un desafío para el sector. Sobre todo, por un cambio de paradigma tan importante como el de la tarifa de los trayectos: un 10% del total de servicios que se realizan en el área de Barcelona son ya a precio cerrado. "Es cierto que las plataformas son tecnológicamente las mejores, pero también que reciben miles de quejas. Hay que decirlo todo: lo bueno y lo malo", sostiene Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, el principal sindicato del sector y conocido detractor de estas apps.

Fuentes de Uber, por su parte, corroboran su expansión dentro del sector del taxi como una tendencia imparable. "Nuestro objetivo es trabajar con la mitad de los taxistas de Barcelona a finales del 2026. Por eso, además de las promociones que tenemos activas todo el año, cubriremos la mitad del seguro con una ayuda de 1.500 euros a todos los taxistas que se unan a Uber hasta el 31 de Marzo", señalan a este diario.

"Un taxista que trabaja con Uber gana el doble"

El futuro de las VTC en el área de Barcelona es incierto una vez se apruebe la nueva ley catalana en el Parlament. "Miles de trabajadores perderán su empleo, centenares de pequeñas empresas cerrarán y los ciudadanos de Barcelona verán reducidas sus opciones de movilidad", denunciaba en este diario José Manuel Berzal, presidente ejecutivo nacional de la patronal Unauto VTC. Ante la incertidumbre a medio plazo, muchos conductores han optado por exprimir el presente y combinar los viajes a la mano alzada tradicionales con los que les llegan de las apps.

Uber presume de la rentabilidad detrás de "por qué tantos taxistas trabajan con Uber": "Ganan más dinero y tienen más libertad total para trabajar cuándo y dónde quieran". Y lo ilustran con un ejemplo: "Un taxista que trabaja con Uber gana el doble que uno que lo hace a mano alzada o con radioemisora porque nuestra tecnología permite aprovechar al máximo el tiempo alrededor”, rubrican fuentes de la gran empresa. Élite Taxi, por contra, sostiene que la libertad de elección para el conductor provoca una brecha entre usuarios locales y turistas, al descartarse los trayectos de proximidad menos rentables.

Las plataformas, no obstante, no se conforman con poder operar con licencias de taxi vía 'apps. Esperan próximos cambios en la regulación para, por ejemplo, abrir en el sector del taxi la posibilidad de realizar viajes compartidos. Uber, que ya ofrece este tipo de servicio en otras ciudades europeas, considera que de este modo "el conductor ganaría más y la ciudad podría reducir la congestión y la contaminación al viajar más personas en menos coches". También a largo plazo empiezan a dibujarse taxis de conducción autónoma, que suscitan tanto interés empresarial como animadversión sindical.