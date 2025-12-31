El Govern libera a 24 ciudades de implantar una ZBE obligatoria por su buena calidad del aire los últimos años

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ya no será obligatoria para todos los municipios medianos que figuraban en el primer mapa de la Generalitat. La última revisión del listado que prepara el Departament de Territori para enero de 2026 deja fuera a 24 ciudades catalanas de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Y el alivio tiene un patrón claro: el recorte se concentra en el segundo cinturón metropolitano, con el Vallès Occidental como comarca más representada, y en el Baix Llobregat, además de varios municipios de costa.

La exención se sustenta en la mejora de los indicadores de calidad del aire. Según la Generalitat, la media 2020-2024 confirma que estos municipios ya no registran superaciones de los parámetros que activan la obligación, tal y como resumen fuentes de Territori a EL PERIÓDICO.

Dos marcos normativos

El trasfondo es un cruce de obligaciones estatal y autonómica. Por un lado, la Ley 7/2021 de cambio climático fija la implantación de ZBE en todos los municipios de más de 50.000 habitantes y en los de más de 20.000 cuando haya superación de valores límite, con un horizonte que situaba su despliegue antes de 2023. Esa obligación se vincula, sobre todo, a superaciones de dióxido de nitrógeno (NO₂) y de partículas (PM), contaminantes con valores límite establecidos.

Por otro, la Generalitat aprobó el año pasado el Decreto 132/2024, que regula el Plan de calidad del aire (horizonte 2027) y el plan de acción a corto plazo para episodios de contaminación. El decreto vuelve a obligar a implantar ZBE en municipios de más de 50.000 habitantes y en los de más de 20.000 con superaciones, pero fija como fecha de referencia el 1 de enero de 2026. Y añade el matiz decisivo: no solo cuenta la superación de valores límite, también la de valores objetivo.

Ese detalle amplía el radar a contaminantes como el ozono (O₃), que se rige por valores objetivo (a diferencia del NO₂ y las partículas, con valores límite). En la práctica, el decreto incorpora también la obligación para municipios con superaciones por ozono, concretando un criterio de cinco años.

Un listado vivo: se revisa cada año

El Decreto 132/2024 publicó en su Anexo 4 una primera lista de municipios obligados, pero incorporó una condición clave: Territori debe revisar y actualizar el listado anualmente en función de superaciones de límites y objetivos. Y eso es lo que ha ocurrido ahora. La mejora de la calidad del aire ha permitido que 24 municipios que aparecían inicialmente como obligados queden excluidos porque, en la media 2020-2024, ya no registran superaciones.

La consecuencia es inmediata: se frena —al menos por ahora— el calendario de una medida que suele exigir ordenanzas, señalización y sistemas de control y que, sobre todo, reabre el debate local sobre restricciones de circulación y modelo de movilidad.

Los 24 municipios que se libran (por ahora)

La lista de exentos se reparte, sobre todo, entre el Vallès y el Baix Llobregat, con un bloque también significativo en municipios costeros. Son: Barberà del Vallès, Calafell, Cambrils, Castellar del Vallès, Esparreguera, Figueres, Les Franqueses del Vallès, Igualada, Martorell, Montcada i Reixac, Olesa de Montserrat, Palafrugell, Ripollet, Salou, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu de Guíxols, Sant Pere de Ribes, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sitges, Valls, El Vendrell, Vilafranca del Penedès y Vila-seca.

La exención, sin embargo, no es un blindaje definitivo: el propio decreto obliga a actualizar el mapa cada año. Si los niveles repuntan, estos municipios podrían volver a entrar en el listado.

Los municipios obligados: 38 en total

Tras la revisión, Territori fija que los municipios catalanes obligados a implantar una ZBE son 38: 23 de más de 50.000 habitantes y 15 de más de 20.000 con superaciones.

Municipios de más de 50.000 habitantes (23): Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Granollers, Girona, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Terrassa, Viladecans y Vilanova i la Geltrú.

Municipios de más de 20.000 habitantes con superaciones (15): Amposta, Banyoles, Esplugues de Llobregat, Gavà, Manlleu, Molins de Rei, Olot, Salt, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Tortosa y Vic.