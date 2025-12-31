La Generalitat devuelve a Badalona la gestión de los desalojados del B9

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Badalona volverán a coger las riendas de la gestión de los desalojados del B9 que, dos semanas después del desalojo, permanecen en un campamento bajo un puente de la C-31 en el barrio de Sant Roc de Badalona. Así lo han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes de la conselleria, que aseguran que el dispositivo de emergencia impulsado por el departament y varias entidades sociales "entra ahora en una nueva fase".

"A partir de ahora, los servicios sociales del Ayuntamiento de Badalona serán los encargados de garantizar el seguimiento y las nuevas derivaciones de las personas que permanecen bajo el puente", aseguran las mismas voces, tras asegurar que esta semana se ha intensificado la coordinación entre Drets Socials y el consistorio betulense. La conselleria seguirá, eso sí, "monitorizando y dando apoyo técnico y operativo al ayuntamiento siempre que sea necesario", han reafirmado desde el departament.

Equipo para la inclusión integral

Esta "nueva fase" anunciada desde la Generalitat implica también la creación de "un equipo de trabajo para diseñar itinerarios de inclusión integral" para las personas que fueron desalojadas del antiguo instituto de Badalona el pasado 17 de diciembre. Se trata de un esfuerzo conjunto de Drets Socials, las entidades y los servicios sociales de Badalona que abordará aspectos como "la situación administrativa, el acceso al trabajo, la formación y la salud" de estas personas, según indican desde la conselleria.

La Generalitat, las entidades y los servicios sociales de Badalona fomentarán el retorno a la ciudad de los desplazados por el dispositivo de emergencia

Este equipo también fomentará "el retorno a Badalona de las personas desplazadas temporalmente por el dispositivo de emergencia para que puedan desarrollar su itinerario de inclusión en el municipio". Según las últimas cifras que proporcionó el departament, Drets Socials ha realojado a 153 personas que permanecían bajo el puente de la C-31. "De estas, 100 han sido derivadas a recursos financiados o activados por la Generalitat de Catalunya", han detallado este miércoles.

Las entidades piden más apoyo

Bajo el puente de la autopista, a escasos metros del antiguo instituto abandonado que llegaron a ocupar más de 400 personas, se llegaron a concentrar unas 200 personas, aunque solo una cincuentena permanece este miércoles allí. Este mismo martes, el portavoz de Badalona Acull, Carles Sagúes, aseguró que los últimos días se habían ido produciendo algunos realojos más, pero pidió que la intervención al Govern no fuera "tan a cuentagotas" y que garantizara "el acompañamiento" a los afectados.

Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, aseguró minutos después de completar el desalojo que su ayuntamiento no gastaría "un euro en darle vivienda a quien hace la vida imposible a los vecinos" y garantizó que no permitiría que "nadie ocupe la vía pública ni naves ni locales". En las siguientes semanas, tras varios episodios de tensión entre vecinos, administraciones y entidades; Albiol fue rebajando el tono. De hecho, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, aseguró este domingo haber visto un "cambio de actitud" del primer edil betulense con los desalojados y ya apuntó a "una nueva colaboración" entre el departament y los servicios sociales municipales. "Es el momento de sumar entre todos, de reconducir la situación y de ayudar a estos vecinos de Badalona que en estos momentos se encuentran en una situación de máxima desprotección", insistió la consellera.