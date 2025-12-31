Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La GrossaTito ÁlvarezSeries eneroRosalía TopuriaNueva BarcelonaPeste porcinaIndraPSOEEducaciónRCD Espanyol
instagramlinkedin

Sucesos

Se cuela con un palo en la comisaría de Mossos de Horta-Guinardó y ataca a media docena de agentes

La policía consiguió reducirlo y está detenido por un delito de atentado a la autoridad

La fachada de la comisaría de los Mossos de Horta Guinardó

La fachada de la comisaría de los Mossos de Horta Guinardó / GOOGLE MAPS

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Susto la pasada madrugada en la comisaría de Horta-Guinardó de Barcelona de los Mossos d'Esquadra. Un hombre se coló en el edificio por el aparcamiento y empezó a golpear a los agentes con los que se encontraba a su paso. Hay media docena de mossos heridos tras recibir golpes por parte del sospechoso, que apenas articuló palabra mientras atacaba a los policías.

Varias fuentes apuntan a que el acusado actuaba fuera de sí y por eso les costó a los agentes reducirlo. Finalmente lo consiguieron y lo llevaron a calabozos. Allí tuvo que ser atendido por sanitarios que lo sedaron para dejar de ser agresivo.

Atentado a la autoridad

El hombre, de origen africano, está detenido por un delito de atentado a la autoridad y pasará a disposición judicial en las próximas horas.

La policía también investiga las causas del ataque y cómo entró el sospechoso, que no tiene antecedentes, en comisaría, una circunstancia que preocupa a los sindicatos policiales teniendo en cuenta que se está en 4 sobre 5 de alerta terrorista y estas dependencias de Mossos son un posible objetivo. Pese a esto, los investigadores descartan que este incidente esté relacionado con el terrorismo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No nos planteamos volver a Barcelona': cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana
  2. El auge del precio cerrado en el taxi de Barcelona: ya se pagan así seis millones de viajes anuales
  3. Diez ciudades del área de Barcelona logran 47 millones europeos para cohesionar sus barrios: 'No hay precedentes
  4. La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
  5. La 'Nueva Barcelona' y el 'efecto Cardedeu': cómo cambian la capital y se acelera la diáspora residencial
  6. Un grupo de mayores de 65 años lanza una pionera alternativa a la vivienda tradicional en Badalona: “Evitamos la soledad en la vejez”
  7. El Baix Llobregat reclama desatascar el ‘metro del Delta’ para hacer frente al crecimiento demográfico
  8. Tito Álvarez (Élite Taxi): 'Hay taxistas en Barcelona que no quieren pasar exámenes de idioma

Se cuela con un palo en la comisaría de Mossos de Horta-Guinardó y ataca a media docena de agentes

Se cuela con un palo en la comisaría de Mossos de Horta-Guinardó y ataca a media docena de agentes

Hallado un cadáver dentro de un saco de dormir en una plaza del barrio Gòtic de Barcelona

Hallado un cadáver dentro de un saco de dormir en una plaza del barrio Gòtic de Barcelona

Singapore Airlines presenta ofertas para volar desde Barcelona a Asia, Australia y Nueva Zelanda

Fargas, la chocolatería más antigua de Barcelona, se abre a nuevos públicos y sinergias

Fargas, la chocolatería más antigua de Barcelona, se abre a nuevos públicos y sinergias

La Estació del Nord y el aeropuerto de Barcelona, nuevos epicentros del contrabando de tabaco hacia Europa

La Estació del Nord y el aeropuerto de Barcelona, nuevos epicentros del contrabando de tabaco hacia Europa

¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren el 1 de enero en Barcelona y el resto de Catalunya?

¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren el 1 de enero en Barcelona y el resto de Catalunya?

El Govern libera a 24 ciudades de implantar una ZBE obligatoria por su buena calidad del aire los últimos años

El Govern libera a 24 ciudades de implantar una ZBE obligatoria por su buena calidad del aire los últimos años

El dispositivo especial de Mossos para el Fin de Año en Barcelona desplegará controles de multirreincidentes y armas blancas

El dispositivo especial de Mossos para el Fin de Año en Barcelona desplegará controles de multirreincidentes y armas blancas