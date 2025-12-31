CLAVES | Cómo está el realojo de los inmigrantes del B9 de Badalona al cumplirse dos semanas del desalojo

La Navidad de 2025 será recordada en Badalona como la de la desocupación del B9 y posterior crisis por la asistencia a las aproximadamente 200 personas que fueron desalojadas del antiguo instituto el dia 17 de diciembre.

Esta Nochevieja, dos semanas después del dispositivo policial que acabó con el asentamiento de migrantes más grande de Catalunya, una cincuentena de personas, en su mayoría desalojados del B9, siguen pasando las noches bajo el puente de la C-31, según los cálculos de las entidades sociales que desde el primer día procuran, a pie de calle, alimento y otras necesidades básicas a los afectados.

Unas 50 personas persisten asentadas en tiendas de campaña bajo la autopista C-31, en Badalona, este 30 de diciembre / Zowy Voeten

Operativo policial para desmontar la acampada que los desalojados del B9 organizaron en una explanada próxima al instituto abandonado, justo antes de ir a parar bajo el puente de la C-31 / Zowy Voeten

Voluntarios de distintas entidades privadas reparten comida para la cena de Nochebuena a los asentados bajo la autopista C-31 / Zowy Voeten

Dos semanas de tensión Más allá de las reacciones en las esferas política y judicial, la ciudadanía badalonesa ha vivido la problemática con cierta división. El domingo 21 de diciembre, un grupo de vecinos impidió el reparto de ayuda y el cobijo de una quincena de los desalojados del B9 en la parroquia Mare de Déu de Montserrat, del barrio de Sant Crist, en unos momentos de gran tensión. El lunes por la tarde, una manifestación en defensa de la ocupación de Can Bofí Vell, en Montigalà, y una protesta vecinal contraria a la asistencia a los afectados coincidieron en espacio y tiempo, avivando la hostilidad. En esos primeros días de crisis, el alcalde Albiol se dejó ver entre los vecinos. Primero, el domingo frente a la parroquia, a la que acudió cuando los concentrados impedían ya la asistencia a los desalojados. Al día siguiente, lunes 22, convocó sendas reuniones con los vecinos de Sant Crist y los de Montigalà. Allí, señaló directamente al activista Carles Sagués y a la plataforma Badalona Acull como los culpables de la ocupación de Can Bofí Vell. En la última semana, sin embargo, el gobierno municipal ha adoptado una postura más discreta y las intervenciones de Albiol al respecto se han limitado a los medios de comunicación o a sus redes sociales. El martes 23 de diciembre, los ocupas del antiguo albergue de Can Bofí Vell accedieron a dejar el espacio , mientras que a pocos centenares de metros se intentaba ocupar otro instituto abandonado. Lo frustró la policía . Simultáneamente, bajo el puente de la C-31 se consolidaba el nuevo asentamiento , que aún persiste, aún más precario que en el B9. Si en el antiguo instituto tenían un techo, bajo el puente se refugian del viento, la lluvia y el frío en tiendas de campaña facilitadas por las entidades sociales.

Reunión del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, y los vecinos del barrio de Montigalà. / Jordi Otix

Mientras no llegue la solución, el día a día de la ciudad se difumina con la existencia del asentamiento. Este 30 de diciembre, como cada martes desde hace años, en la misma zona en que encuentran refugio los desalojados se organiza un mercadillo informal. Precariamente, los vendedores colocan sobre una manta o directamente sobre el suelo sus productos: ropa, calzado u otras baratijas que a menudo provienen de la basura. La mayor parte de los compradores son personas en situación de vulnerabilidad, que por un par de euros se pueden hacer con varias piezas de ropa usada. Como cada martes, la policía se ha desplegado en la zona para frustrar el denominado 'mercado de la miseria'. Como cada martes, agentes y vendedores han jugado al gato y al ratón; solo que esta vez lo han hecho ante la mirada de los desalojados del B9.