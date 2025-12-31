Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el centro de la ciudad

Hallado un cadáver dentro de un saco de dormir en una plaza del barrio Gòtic de Barcelona

Los Mossos investigan las causas de la muerte de la persona que ha sido encontrada sin vida a primera hora de la mañana en la plaza Vila de Madrid, donde existe malestar por un narcolocal

El corazón de Barcelona se llena de pancartas contra la inseguridad, el incivismo y la suciedad: "Hemos dicho basta"

La zona donde ha aparecido el cadáver encontrado en un saco de dormir esta mañana en Barcelona.

La zona donde ha aparecido el cadáver encontrado en un saco de dormir esta mañana en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Jordi Ribalaygue

Jordi Ribalaygue

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

El cadáver de una persona ha sido encontrado esta mañana en plena calle en el barrio Gòtic, en el centro de Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han informado de que el fallecido se ha hallado dentro de un saco de dormir en la plaza Vila de Madrid. La policía ha abierto una investigación para aclarar las causas de la muerte.

El juzgado de guardia ha ordenado levantar el cuerpo sin vida este mediodía, tras pasar unas horas tendido y oculto con una lona térmica, bajo los bloques del pasaje que dan a la calle Francesc Pujols. Vecinos de la zona aseguran que un trabajador se ha topado con el cadáver cuando acudía a su lugar de trabajo, en torno a las 06:30 horas. Los Mossos han recibido aviso entre las 08:00 y las 09:00 horas.

El cadáver tendido y cubierto con una lona, durante las pesquisas de los Mossos d'Esquadra, en la plaza Vila de Madrid, en el barrio Gòtic de Barcelona.

El cadáver tendido y cubierto con una lona, durante las pesquisas de los Mossos d'Esquadra, en la plaza Vila de Madrid, en el barrio Gòtic de Barcelona. / CEDIDA

El lugar está a medio camino entre la Rambla y Portal de l’Àngel, en pleno epicentro de las compras y las celebraciones de estos días en Barcelona por Navidad y Fin de Año. Además, se trata de un punto en que algunas personas sin techo suelen pasar el día y dormir.

A su vez, vecinos de la zona han levantado la voz en las últimas semanas por la inseguridad y el incivismo que atribuyen a un establecimiento que tachan de narcolocal, ubicado en un antiguo comercio abandonado de la plaza en el que supuestamente se vende y se consume droga. Esos bajos se han convertido en foco habitual de peleas, discusiones y otros desvelos para los residentes.

El cuerpo del muerto estaba extendido a unos 30 metros del local conflictivo. Los balcones situados justo encima del tramo de acera en el que ha aparecido el cadáver se han llenado últimamente de pancartas contra la inseguridad, el incivismo y la suciedad en el Gòtic.

A raíz del suceso de este miércoles, la asociación Xarxa Veïnal Gòtic ha vuelto a advertir del hartazgo en la zona y recalca que se trata del primer fallecido en la espiral de desasosiego que la entidad denuncia que ese sector del barrio padece. Vecinos del lugar se han quejado de que al presunto narcolocal seguían accediendo personas este mediodía, operando con aparente normalidad. "La indignación es tremenda", asegura un habitante del entorno. "No puede ser, hemos visto peleas con navajas, es una detrás de otra, cobran cinco euros por dormir ahí dentro", sostiene.

