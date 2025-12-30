Sale a la venta un piso en Vila de Gràcia, Barcelona: una oportunidad única en uno de los barrios más deseados

El mercado inmobiliario de la capital catalana sigue ofreciendo oportunidades interesantes para quienes buscan vivir en barrios con identidad propia o invertir en zonas de alta demanda. En esta ocasión, dos viviendas de tamaño compacto, pero con ubicaciones privilegiadas, llaman la atención: un piso con carácter histórico en Vila de Gràcia y otro situado a pocos minutos de la playa en la Barceloneta.

Piso en Vila de Gràcia: carácter, ubicación y potencial

Piso en Dreta Eixample, Vila de Grácia / Tucasa.com

En la codiciada zona de Vila de Gràcia, se encuentra este piso de 44 metros cuadrados construidos, una antigua vivienda de portería reconvertida que conserva el encanto de las fincas tradicionales del barrio. El inmueble se distribuye en dos niveles más un sótano, ofreciendo una organización original y funcional del espacio.

La vivienda dispone de dos dormitorios y un baño completo, con una zona principal que integra cocina americana y espacio de estar, creando un ambiente diáfano y luminoso. Cuenta con gas natural, suelos de gres y orientación nordeste, lo que favorece la ventilación y la entrada de luz natural.

Ubicada en una finca de más de 30 años, la propiedad ofrece acceso a un terrado comunitario transitable, un valor añadido en un barrio tan dinámico como Gràcia. Su entorno inmediato destaca por la cercanía a transporte público, mercados, comercios de proximidad y centros educativos, lo que la convierte en una opción atractiva tanto para residentes como para inversores.

El precio de venta es de 185.000 euros, pendiente de la obtención de la cédula de habitabilidad al tratarse de una antigua vivienda de portero.

Piso en la Barceloneta: vivir cerca del mar

Piso en La Barceloneta / Tucasa.com

La segunda propuesta se sitúa en el corazón de la Barceloneta, uno de los barrios más emblemáticos de Barcelona, a tan solo 500 metros de la playa. Se trata de un piso de 42 metros cuadrados construidos, ubicado en una tercera planta sin ascensor, que destaca por su luminosidad y su ambiente acogedor.

La vivienda cuenta con una habitación doble, cocina abierta al comedor y un baño completo con ducha. Dispone además de un pequeño balcón, ideal para disfrutar del clima mediterráneo y del ambiente del barrio. Sus ventanas exteriores aportan luz natural durante gran parte del día y vistas urbanas características de la zona.

Con un precio de 192.000 euros, este piso representa una excelente opción para quienes desean residir cerca del mar o buscan una inversión en una de las áreas con mayor atractivo turístico y residencial de la ciudad.

Desde el encanto histórico y el carácter singular del piso en Vila de Gràcia hasta la proximidad al mar y luminosidad del piso en la Barceloneta, estas dos propiedades reflejan la diversidad y el dinamismo del mercado inmobiliario barcelonés. Ambas opciones combinan ubicación privilegiada, confort y potencial de inversión, adaptándose tanto a quienes buscan establecerse en barrios con identidad propia como a quienes desean disfrutar del estilo de vida mediterráneo cerca de la playa. Son oportunidades que no conviene dejar pasar para quienes valoran calidad de vida y acceso a los servicios que ofrece la ciudad