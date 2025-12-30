El menú de Nochevieja 2025 más caro de Barcelona cuesta 1.000 euros por persona

Con una oferta cada vez más competida de propuestas para despedir el año en restaurantes y locales de ocio de Barcelona, las opciones más exclusivas siguen cobrando peso alentadas por miles de turistas que vienen a disfrutar de la Nochevieja de la ciudad. La propuesta más cotizada de este 2025 supera incluso a los hoteles de lujo y la firma una de las salas más exitosas de la zona alta de la ciudad, a mil euros por comensal en sus mejores mesas y con acceso a la sesión de club nocturno.

El menú de gala de Gatsby Barcelona, en la calle de Tuset, está integrado por tres entrantes (Ostra Gillardeau n3 con salsa ponzu y tobiko rojo, Tartar de gamba roja con erizo y caviar Amur Beluga, Blinis con caviar Amur Beluga y mantequilla demi-sel); como primer plato, Bogavante con ligera ensalada de avocado, cogollos de dos colores y emulsion de yogurt al wasabi; mientras que los dos principales son Lubina Salvaje con Berberechos, patata fondant y salsa Crevisse, seguida por Tataki de lomo de Wagyu con zanahorias baby bicolor y trufa negra Wagyu. De postre servirán Charlotte cake de frutos rojos con fresas, crema de vainilla y genovesa, además de uvas de la suerte.

Aunque el menú con 'show' cuesta 300 euros por persona (con agua, pero otras bebidas a la carta aparte), el precio se ve incrementando si el paquete integra ya vinos y champanes, y se complementa con otros servicios. Así, el más completo --Gold Dinner, a mil euros el cubierto-- incluye destacados vinos blanco y tinto, así como una botella de Dom Perignon Vintage cada 3/4 comensales. Pero además agrega una ubicación premium en la sala, y acceso a la fiesta que se celebrará a partir de la 1.00 horas.

También solo para la fiesta

Al margen de estas opciones, el establecimiento también propone entradas sin cena (a 100 euros a las 23.15 para celebrar el ritual de Nochevieja con espectáculo, brindis, copa, más fiesta posterior; y a 40 euros con copa a partir de la 1.00.

Gatsby Barcelona se inspira en el personaje Jay Gatsby de F. Scott Fitzgerald, y en las clandestinas fiestas de los años 20 de su mansión de Long Island, en Nueva York. Habitualmente combina gastronomía y espectáculos, que esa noche agrega glamur de Fin de Año, y después sesión con DJ.

Durante el año, la sala de la calle Tuset propiedad de la familia Cano, con otros locales en la capital catalana como Sutton o Bikini, atrae sobre todo a muchos viajeros acostumbrados a los 'dinner shows', y a barceloneses que celebran una ocasión especial.