Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Montañeros PanticosaLey del taxiGordo VillamanínRosalía TopuriaBaliza V16Rafael LouzánIndraPSOEEducaciónSamanta Villar
instagramlinkedin

Bienvenida de lujo al 2026

El menú de Nochevieja 2025 más caro de Barcelona cuesta 1.000 euros por persona

Incluye cena, espectáculo y fiesta en una de las mejores mesas de un conocido local de la calle de Tuset

Barcelona consolida su rentable turismo de Nochevieja: llenos en hoteles, restaurantes y discotecas para recibir el 2026

Barcelona renueva su Fin de Año y estrenará 'show' de la Font Màgica para una fiesta "única en Europa"

Imagen de archivo de uno de los 'shows' de Gatsby

Imagen de archivo de uno de los 'shows' de Gatsby / Gatsby

Patricia Castán

Patricia Castán

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con una oferta cada vez más competida de propuestas para despedir el año en restaurantes y locales de ocio de Barcelona, las opciones más exclusivas siguen cobrando peso alentadas por miles de turistas que vienen a disfrutar de la Nochevieja de la ciudad. La propuesta más cotizada de este 2025 supera incluso a los hoteles de lujo y la firma una de las salas más exitosas de la zona alta de la ciudad, a mil euros por comensal en sus mejores mesas y con acceso a la sesión de club nocturno.

El menú de gala de Gatsby Barcelona, en la calle de Tuset, está integrado por tres entrantes (Ostra Gillardeau n3 con salsa ponzu y tobiko rojo, Tartar de gamba roja con erizo y caviar Amur Beluga, Blinis con caviar Amur Beluga y mantequilla demi-sel); como primer plato, Bogavante con ligera ensalada de avocado, cogollos de dos colores y emulsion de yogurt al wasabi; mientras que los dos principales son Lubina Salvaje con Berberechos, patata fondant y salsa Crevisse, seguida por Tataki de lomo de Wagyu con zanahorias baby bicolor y trufa negra Wagyu. De postre servirán Charlotte cake de frutos rojos con fresas, crema de vainilla y genovesa, además de uvas de la suerte.

Aunque el menú con 'show' cuesta 300 euros por persona (con agua, pero otras bebidas a la carta aparte), el precio se ve incrementando si el paquete integra ya vinos y champanes, y se complementa con otros servicios. Así, el más completo --Gold Dinner, a mil euros el cubierto-- incluye destacados vinos blanco y tinto, así como una botella de Dom Perignon Vintage cada 3/4 comensales. Pero además agrega una ubicación premium en la sala, y acceso a la fiesta que se celebrará a partir de la 1.00 horas.

También solo para la fiesta

Al margen de estas opciones, el establecimiento también propone entradas sin cena (a 100 euros a las 23.15 para celebrar el ritual de Nochevieja con espectáculo, brindis, copa, más fiesta posterior; y a 40 euros con copa a partir de la 1.00.

Gatsby Barcelona se inspira en el personaje Jay Gatsby de F. Scott Fitzgerald, y en las clandestinas fiestas de los años 20 de su mansión de Long Island, en Nueva York. Habitualmente combina gastronomía y espectáculos, que esa noche agrega glamur de Fin de Año, y después sesión con DJ.

Durante el año, la sala de la calle Tuset propiedad de la familia Cano, con otros locales en la capital catalana como Sutton o Bikini, atrae sobre todo a muchos viajeros acostumbrados a los 'dinner shows', y a barceloneses que celebran una ocasión especial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. No nos planteamos volver a Barcelona': cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana
  2. Diez ciudades del área de Barcelona logran 47 millones europeos para cohesionar sus barrios: 'No hay precedentes
  3. La ratonera diaria de Barcelona: por qué las rondas ya no dan más de sí y qué proponen los expertos
  4. Barcelona licita el anteproyecto para reformar la Meridiana hasta el puente de Sarajevo
  5. El Baix Llobregat reclama desatascar el ‘metro del Delta’ para hacer frente al crecimiento demográfico
  6. Las obras del túnel de la Rovira se encarecen en tres millones de euros por cambios y problemas de excavación
  7. El pesebre más grande de Catalunya se abre paso en Parets del Vallès: “Es un tributo a los cultivos catalanes”
  8. El auge del precio cerrado en el taxi de Barcelona: ya se pagan así seis millones de viajes anuales

Sale a la venta un piso en Vila de Gràcia, Barcelona: una oportunidad única en uno de los barrios más deseados

Sale a la venta un piso en Vila de Gràcia, Barcelona: una oportunidad única en uno de los barrios más deseados

Una sentencia firme sobre los horarios en Enric Granados agudiza el conflicto de las terrazas en Barcelona

Una sentencia firme sobre los horarios en Enric Granados agudiza el conflicto de las terrazas en Barcelona

"No nos planteamos volver a Barcelona": cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana

"No nos planteamos volver a Barcelona": cinco rostros del nuevo éxodo hacia la segunda corona metropolitana

El menú de Nochevieja 2025 más caro de Barcelona cuesta 1.000 euros por persona

Pau Relat, el hombre que teje grandes consensos

Pau Relat, el hombre que teje grandes consensos

¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren el día de Fin de Año en Barcelona y el resto de Catalunya?

¿Qué centros comerciales (y en qué horarios) abren el día de Fin de Año en Barcelona y el resto de Catalunya?

Barcelona consolida su rentable turismo de Nochevieja: llenos en hoteles, restaurantes y discotecas para recibir el 2026

Barcelona consolida su rentable turismo de Nochevieja: llenos en hoteles, restaurantes y discotecas para recibir el 2026

Cursa dels Nassos 2025: día, hora, recorrido y afectaciones al tráfico

Cursa dels Nassos 2025: día, hora, recorrido y afectaciones al tráfico