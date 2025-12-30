Treinta años de la L2, la línea de metro que rompió moldes en Barcelona: "Me facilitó mucho los desplazamientos"

La Línea 2 del metro de Barcelona, identificada por el color lila, está de celebración este final de año: se cumplen 30 años del estreno del tramo que marcó sus inicios, de Paral·lel a Sagrada Família. La estación al pie de Montjuïc se sumó a la nueva infraestructura dos meses después de la inauguración oficial, en septiembre de 1995. El aniversario coincide con la recta final del centenario del suburbano barcelonés, que arrancó a finales de 2024 y concluye este martes.

La terminal de Paral·lel, con correspondencia con la L3, enlazó el 30 de diciembre de 1995 con las paradas de Sant Antoni, Universitat, Passeig de Gràcia, Tetuan, Monumental y Sagrada Família. En total, estas siete estaciones formaron un nuevo itinerario en el corazón de la red metropolitana, convirtiéndose en un eje estratégico en el sistema de transporte de la ciudad.

Parada de Sagrada Família de la L2 del metro de Barcelona / Ferran Nadeu / EPC

Eva Vizcaíno, pasajera habitual, recuerda que el estreno de este recorrido fue recibido en su barrio con alegría, ya que ofrecía una “nueva forma de cruzar Barcelona, del Besòs al Llobregat, de manera rápida y cómoda”. En la misma línea, Ramón Rovira, comandante técnico de operaciones, asevera que había mucha expectación. “Los vecinos agradecieron el cambio, porque suponía poder llegar al centro de la ciudad con pocas paradas”, añade.

Tres ampliaciones en 15 años

La L2 se ha ido ampliando progresivamente hasta llegar a las 18 estaciones y 12,8 kilómetros de longitud que tiene actualmente. En 1997 se prolongó de Sagrada Família hasta La Pau, incorporando cinco nuevas paradas: Encants, Clot, Bac de Roda, Sant Martí y La Pau. Cinco años más tarde se añadió el tramo La Pau–Pep Ventura, que hasta entonces formaba parte de la línea 4. Y en 2010 finalmente llegó hasta Badalona Pompeu Fabra.

Obras de ampliación de la línea L2 del metro en febrero de 2009 en Badalona / ELISENDA PONS

Una línea pionera

Bajo el lema “Més estacions. Més servei. Més moderna”, fue la primera ruta en incorporar instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida y con discapacidad visual. Así como ascensores y escaleras mecánicas desde los andenes hasta el exterior, sistemas de seguridad y arranque automático en caso de parada.

Según detallan fuentes de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), "fue una de las líneas más pioneras de Barcelona” al usar el sistema ATP-ATO que permite la conducción automática de los trenes. Aunque el personal sigue a cargo de la apertura y cierre de puertas y el arranque, el desarrollo del trayecto se realiza de forma autónoma. .

Pruebas en marzo de 2008 del nuevo sistema de conducción automática de la L2 del metro de Barcelona / MAITE CRUZ / Archivo

También fue de las primeras en utilizar trenes de tipo “gusano”, caracterizados por un pasillo continuo que facilita la interconexión entre los distintos coches. Asimismo, modernizaron la venta de billetes, relevando las tarjetas de cartón a tiquets magnéticos y añadieron equipos de comunicación móvil para el personal en el interior de las estaciones.

Tren de la L2 del metro de Barcelona de tipo “gusano”, es decir, con pasillo continuo en todos los vagones / Edwin Winkels / EPC

Libranza un fin de semana de cada tres

El formato moderno y pionero de la L2 no se limitó a sus infraestructuras. Mònica Cabrellez, agente de atención al cliente, trabaja en esta línea desde sus inicios y ha presenciado todas las mejoras introducidas, incluyendo el ámbito laboral. Rememora para EL PERIÓDICO que en la línea lila se implementaron mejores condiciones de trabajo que en otras rutas, como tener fiesta un fin de semana de cada tres, mientras que en el resto había uno de descanso y tres de trabajo.

Usuarios habituales de la L2

Todos los viajeros y personal entrevistados por este diario comparten una opinión positiva de la L2. La mayoría aseguran que es un trayecto corto, cómodo, rápido y con menos aglomeraciones que en otras líneas. Mariano Ruíz, usuario del metro desde hace más de 50 años, añade que valora en especial el servicio puntual, limpio y eficaz.

Barcelona 31/08/2023 Barcelona. Imagen de las vias de una estación de la L2 en el tramo Sagrada Familia-Sant Antoni. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix

Leonor Mendiola, vecina del barrio de Sant Antoni, reconoce estar agradecida y muestra su tarjeta T-mobilitat. Comenta que utiliza el metro “para todo” y que esta ruta le permite moverse por toda Barcelona. Por su parte, Pedro Jiménez, que también vive cerca, destaca que es una línea con muchas opciones porque posibilita el enlace con la L3, L4 o L5 u otros transportes como el Tram. Además, recuerda perfectamente cuando inauguraron la línea "porque conectaba con mi antiguo trabajo y me facilitó mucho los desplazamientos”.

Una historia con décadas de espera

El proyecto para conectar Paral·lel y Sagrada Família se empezó a idear en 1969, durante el desarrollismo franquista. Fue la primera vez que se utilizó una tuneladora para construir un túnel de metro en la ciudad. La construcción estuvo marcada por importantes dificultades técnicas derivadas de la presencia de agua y los cambios del subsuelo de la ciudad. Las autoridades interrumpieron las obras en varias ocasiones, primero al tener que modificar el trayecto tras chocar con un bloque de piedra de la antigua muralla de Barcelona, y nuevamente en 1973, cuando quedaron paralizadas por falta de financiación.

No fue hasta 1986, con la designación de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992, cuando las instituciones democráticas reactivaron definitivamente el proyecto. Los trabajos concluyeron nueve años después y el 25 de septiembre de 1995 se celebró la inauguración oficial de la Línia 2.

La apertura al público estuvo acompañada de jornadas de puertas abiertas, actividades y exhibiciones a las que asistieron aproximadamente 60.000 personas. El acto contó con la presencia del entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol; el alcalde de Barcelona del momento, Pasqual Maragall; el ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de la época, Josep Borrell; y el aún consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Artur Mas.