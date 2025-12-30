Una sentencia firme revierte el recorte horario que Barcelona impuso a las terrazas de Enric Granados

Los restauradores con terraza en la calle de Enric Granados podrían disfrutar desde este mismo martes del horario completo de terrazas vigente en el conjunto de Barcelona. El Gremi de Restauració les ha comunicado que, por decisión judicial, finaliza la restricción horaria que les obligaba a avanzar el cierre de sus veladores una hora a diario desde 2022. Dicha medida les suponía desalojar sus mesas a y sillas a las 23.00 horas de domingo a jueves y a medianoche los viernes y las vigilias de festivo. Desde ahora, el horario recuperado será hasta la medianoche y hasta la 1.00 horas, respectivamente.

La patronal explica que el recorte se elimina al haberse hecho firme la sentencia del Juzgado del Contencioso Administrativo n.º 14 de Barcelona que se dictó el pasado mas de julio y avanzó este diario. La jueza consideró que el consistorio había vulnerado el derecho del Gremi a poder presentar alegaciones en nombre propio, "como organización empresarial, con independencia que también lo hiciera, o no, en nombre de los establecimientos agremiados", señala la patronal. La decisión aupó el papel de las asociaciones en defensa de los intereses del colectivo que representan.

Al conocerse el fallo, el ayuntamiento replicó inmediatamente que las nuevas licencias otorgadas anualmente a cada operador de forma individual desde 2023 ya blindaban en sus condiciones dicho recorte. Consideró que la sentencia no aludía al "fondo" de la normativa, ya que el decretó original del ajuste horario solo estuvo vigente unos meses en 2022.

Pero ahora la sentencia se ha hecho firme al haber transcurrido el plazo legalmente establecido sin que el consistorio haya presentado el correspondiente recurso. Transcurrido dicho periodo, el juzgado, a instancia del Gremi, "ha emitido la declaración de firmeza", subraya en un comunicado. Así lo han hecho saber a los operadores este martes.

Polémica y precedente

Sobre los argumentos del distrito del Eixample el pasado verano, el 'lobby' de la hostelería local "niega el relato jurídico, completamente artificioso, con que el ayuntamiento ha intentado relativizar el impacto de esta sentencia: la restricción horaria no se 'incorporó' a cada una de las licencias y se seguía aplicando en virtud del decreto", sostiene la entidad. Alega que "no hay ningún tipo de constancia documental que acredite una modificación individual de las licencias" que, además, "resultaría dudosa desde el punto de vista legal", tercia la patronal.

Al hilo de dicha polémica, aluden a un pronunciamiento de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que puntualizaba que el municipio "no puede ignorar su propia regulación y, concretamente, la Ordenanza de terrazas", que fija el horario y sus posibles ampliaciones puntuales, pero no restricciones.

El Gremi de Restauració reclama que la recuperación del horario general en Enric Granados signifique "el inicio de una nueva etapa en cuanto a la gestión de las terrazas". Con ese fin, propondrán al gobierno municipal constituir un grupo de trabajo que elabore un nuevo diagnóstico. Su tesis es que los recortes tramitados en la ciudad en 2021 y 2022 no estaban avalados por un número de quejas vecinales realmente significativo --como tratan de acreditar con datos obtenidos en el Portal de la transparencia--, ni se superaba el nivel de ruido permitido.

El ayuntamiento, por contra, ha argumentado siempre que todas las iniciativas restrictivas respondían a quejas por ruidos y a favorecer el descanso vecinal, por lo que dictó restricciones para puntos 'calientes' de la ciudad.