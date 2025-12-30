Bicicletas compartidas
El Bicing sube el precio por viaje en 2026: hasta un 16 % más caro
El Bicing alcanza los 100 millones de viajes, un récord en la movilidad de Barcelona
El Bicing se despliega por los barrios de montaña y amplía su red con 30 nuevas estaciones
El servicio municipal de bicicletas compartidas Bicing de Barcelona aplicará una subida en el precio de los viajes individuales en 2026, tanto en las bicicletas eléctricas como en las mecánicas, lo que encarecerá el coste por trayecto para los usuarios ocasionales.
En el caso de las bicicletas eléctricas, el precio de los primeros 30 minutos pasa de 0,35 a 0,40 euros, lo que representa un incremento del 14,3 %. Por su parte, las bicicletas mecánicas mantienen la gratuidad durante la primera media hora, pero el coste de cada franja adicional de 30 minutos sube de 0,70 a 0,81 euros, un 15,7 % más.
Así, la subida afecta a los viajes de usuarios sin suscripción, cuyo perfil habitual es más frecuente entre visitantes y turistas que entre la población local, que tiende a utilizar el Bicing de forma recurrente y a comprar abonos de larga duración.
El encarecimiento por trayecto se produce en un contexto de alta demanda del servicio y de consolidación del uso de la bicicleta como medio de transporte dentro de Barcelona.
