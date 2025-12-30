La vivienda se dispara como principal preocupación de los barceloneses y deja muy atrás la inseguridad

La vivienda se ha consolidado como la principal preocupación de los barceloneses, superando por segunda vez a la inseguridad, que estuvo encabezando la lista desde el 2018 hasta el último barómetro presentado en julio. Así lo revela el nuevo Barómetro Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, elaborado por la Oficina Municipal de Datos a partir de 803 entrevistas realizadas entre el 17 y el 30 de noviembre de 2025, cuyos resultados se han hecho públicos este martes.

Según el estudio, un 32,8% de los encuestados señala el acceso a la vivienda como su principal inquietud, lo que supone un aumento de tres puntos respecto al barómetro anterior. Hace medio año, el 29,9% de los barceloneses indicaba esta preocupación, frente al 16,6% registrado un año antes. Este incremento refleja la gravedad de la crisis de la vivienda en la ciudad, marcada por la escasez de oferta, la elevada demanda y los precios disparados tanto de alquiler como de compra. Así, los barceloneses cierran el 2025 más preocupados que nunca por la vivienda, un problema que seguirá marcando la agenda municipal en 2026.

La seguridad ciudadana ocupa la segunda posición con un 25,2%, porcentaje inferior al registrado en barómetros anteriores. Hace medio año, un 23,1% de los barceloneses la situaba como el principal problema para la ciudad, mientras que hace un año alcanzaba el 28,9%. Por lo tanto, la vivienda deja muy atrás a la inseguridad y la supera por 7,6 puntos.

La limpieza se sitúa como la tercera preocupación de los barceloneses, con un 6,8% de las menciones, mientras que los problemas asociados a la inmigración alcanzan el cuarto puesto, con un 6%, lo que representa un leve aumento de tres décimas. Por su parte, el turismo desciende hasta el quinto lugar con un 4,1%, tras perder 5,7 puntos respecto al barómetro anterior.

Apoyo a medidas municipales

Los resultados de la encuesta también reflejan un amplio respaldo de los barceloneses a las medidas municipales desarrolladas en los últimos meses, con apoyos superiores al 60% en todos los temas consultados. Casi todos los encuestados aprueba el endurecimiento de las sanciones a personas con comportamientos incívicos, con un 87,4% que se muestra “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo”. La encuesta se realizó un mes antes de la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de civismo en el pleno del ayuntamiento, que incluye el endurecimiento de sanciones y nuevos agravantes, entre otras novedades.

Otras medidas que cuentan con un gran apoyo son la conexión del tranvía por la Diagonal, con casi un 70% de respaldo; la limitación del número de cruceros con escala en Barcelona, apoyada por más del 60% de los encuestados; y la creación de una estructura estable de cooperación solidaria con las ciudades palestinas, respaldada por un 61,7% de los ciudadanos.

Valoración del gobierno

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha valorado los resultados poniendo el acento en las políticas municipales que se están llevando a cabo para tratar de hacer frente a los principales problemas ciudadanos. En materia de vivienda, ha asegurado que el Ayuntamiento de Barcelona está haciendo “lo más difícil, que es cambiar las reglas del juego”, con medidas como la eliminación de todos los pisos turísticos en 2028 para destinarlos a vivienda. En cuanto al coste de la vida, Bonet ha recordado que la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha acordado mantener las bonificaciones en las tarjetas T-Usual y T-Casual del transporte público.

Sobre la seguridad, ha señalado que la caída de los hechos delictivos “ya es una tendencia y no una anécdota” en la ciudad, y la ha atribuido a distintas políticas públicas que se han puesto en marcha, entre ellas el refuerzo de efectivos de la Guardia Urbana y la reciente aprobación de la ordenanza de civismo en la capital catalana.