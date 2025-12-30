Barcelona consolida su rentable turismo de Nochevieja: llenos en hoteles, restaurantes y discotecas para recibir el 2026

La hostelería de Barcelona lleva varios días pendiente de la previsión meteorológica por temor a que la noche más lucrativa del año para el sector, el Fin de Año, se vea afectada por nuevos temporales. El tiempo podría afectar tanto al turismo de última hora que lo tiene muy presente para decidir sus escapadas de Nochevieja, como al público local que tiende a las cancelaciones cuando hay aguaceros, como ya sucedió por Sant Esteve. Pero pese a la amenaza, las expectativas son optimistas en la capital catalana, donde muchos hoteles (sobre todo en el centro) estarán llenos ese día y el fin de semana largo, y muchos restaurantes consolidarán la creciente tendencia de celebraciones fuera de casa. El ocio nocturno también se prepara para una larga noche de horarios ampliados, con muchas entradas vendidas con antelación, como avanzó este diario.

La última noche del año se ha convertido en un atractivo turístico de primer orden en Barcelona desde hace años, un fenómeno alentado por Turismo de Barcelona y el ayuntamiento, que organizan la gran celebración de la avenida de Maria Cristina como punto central de los festejos gratuitos. Además, este año estrenará novedades. Ejerce de reclamo para todo tipo de viajeros, desde perfiles 'low cost' hasta de lujo, que esa noche llenan muchos alojamientos. Este Fin de Año el calendario es bastante propicio porque permite hacer puente y disfrutar la bienvenida al 2026 hasta el fin de semana, prolongando las estancias, señalan diversas fuentes del sector.

Habitaciones de 360 a 2.700 euros

Como siempre, los establecimientos más céntricos son los más solicitados, y la presión de la demanda --que el resto del mes y en enero es especialmente baja en la ciudad-- dispara por unos pocos días los precios y oxigena al sector. En la ciudad, las habitaciones que quedan disponibles en categoría de cuatro estrellas se sitúan por encima de los 360 euros en barrios no céntricos, y a partir de 468 euros para los 5 estrellas. Pero esta categoría de lujo se eleva por encima de los 1.300 euros y hasta los 2.700 euros, si uno busca alojarse en pleno paseo de Gràcia en las pocas camas que quedan libres para esos días.

Uno de los platos que se servirán en el restaurante Somni del hotel The One Barcelona. / TOB

Aún con todo, superhoteles como el Monument ya tienen el aforo completo para las noches del 30 y 31 e incluso tienen 'vendidas' todas sus mesas para el triestrellado restaurante Lasarte, que servirá el menú más exclusivo y cotizado de todos los hoteles en la ciudad, a 870 euros por comensal. Será solo superado en precio por el paquete Gold Dinner del restaurante Gatsby de la calle de Tuset, que en el caso de sus mejores mesas e incluyendo 'show' y fiesta posterior alcanza los 1.000 euros.

El mismo éxito anticipa otro clásico del paseo de Gràcia, el Majestic Hotel & Spa, que roza el lleno (solo quedan contadas habitaciones en las categorías base y por encima de mil euros) y desde hace días ha colgado el 'sold out' en su gran cena de gala, que este año tiene la singularidad de ser la última con el chef Nandu Jubany al timón de su oferta gastronómica, que ahora liderará su chef ejecutivo, David Romero. Como ejemplo, el ágape que servirán en el Salón Mediterráneo será uno de los más elitistas de la ciudad, a 495 euros por persona, abarca jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo; Ostra Amélie en tartar con ceviche de lubina y caviar Oscietra; Carpaccio de boletus con terrina de foie gras, trufa negra, queso Puigpedrós y praliné de piñones; Bogavante nacional, y Lingote de ternera Wagyu A5 con chirivías, guisantes lágrima y trufa negra, además de un despliegue de postres y maridajes de vinos y champán. Tras el festín, hay orquesta y DJ hasta las 3.00 horas, con barra libre.

Montaje navideño de una mesa de grupo este año en el Majestic Hotel & Spa. / MHS

El litoral de la ciudad también copa las despedidas del año más 'top' de Barcelona, como es el caso del Hotel W, que aún estando en obras de reforma integral, mantiene la oferta gastronómica en tres restaurantes, en una noche inspirada en 'La lista del arte' y las figuras de Gaudí, Miró y Dalí, donde cada plato se concibe como un lienzo en los menús de Noxe (500 euros por persona), Fire (350) y Salt (250), respectivamente. El hotel ofrece paquetes de cena más alojamiento y desayuno (desde 950 euros más IVA por huésped) para una Nochevieja redonda, que culmina con fuegos artificiales sobre el mar y muchas más sorpresas.

Amplia oferta sibarita

Otros establecimientos de lujo céntricos como The One despliegan también super menús (280 euros), mientras que el carismático Wittmore llenará sus mesas de Contraban con un festín de 195 euros. The Barcelona Edition lleva a su espacio Cabaret una cena-espectáculo ambientada en el Moulin Rouge de 1900 que fusiona música, teatro y gastronomía (320 euros, vinos aparte, con una copa de champán y una copa incluida en la fiesta posterior), pero cuenta con otras opciones en Veraz e incluso al aire libre en The Roof. Hasta en hoteles de la zona alta se fraguarán algunas de las propuestas más glamurosas de la bienvenida al 2026, como el caso de Grand Hyatt Barcelona, que ya ha completado el aforo de su cena de gala, pero aún dispone de las últimas entradas para la fiesta de su club Zuu.

La ciudad también suma unas pocas opciones originales y más asequibles en lo alto de hoteles, como es el caso de la fiesta de Bonavista Rooftop (Moxy) de la mano del Grup Confiteria, donde se puede disfrutar de las uvas de la suerte, cotillón, dulces, cava y dos copas por 45 euros, desde las 23.00 horas hasta las 2.30.

A la carta y últimas mesas

Los restaurantes también han ido incrementando la cuota de propuestas para una Nochevieja sin cocinar. Grupos como Pantea tienen previsiones de alta ocupación, con locales como Superlocal ya al completo con un menú cerrado; mientras que ofrecerán cenas a la carta en Eldelmar Hermanos Torres (también en el Port Olímpic), Can Fisher y Anita, hasta el momento al 85% de reservas de media, ya que dejan algunas mesas disponibles para peticiones de última hora, habituales entre los turistas. También cuentan con las últimas plazas en completo Público, donde el menú incluye música en vivo. Entre las opciones más asequibles en pleno Eixample, Semproniana aún tiene mesas, con un menú cerrado de degustación a 70 euros.

Montaje festivo del hotel The Barcelona Edition / EPC

En el Port Olímpic, otro clásico, El Cangrejo Loco, confía en que la meteorología sea benévola para acabar de llenar su aforo, de menú cerrado a 195 euros y con cotillón y fiesta incluida. No obstante, proliferan los establecimientos que esa noche trabajan a la carta, como San Telmo en la zona alta (también opción de menú); restaurantes del Grupo Tragaluz (carta reducida) donde aún es posible hacerse con las últimas reservas. Otros restaurantes que optan por dar libertad de elección al cliente señalan que ya han completado su capacidad de reservas, en muchos casos con clientes fieles.

Desde el ámbito nocturno, como ya ha informado este diario, la preventa de entradas está funcionado muy bien en los últimos días, con el resultado de que muchas discotecas están rozando el 'sold out'. Se trata de su noche más lucrativa del año, con entradas que van de 30 a 60 euros según las consumiciones incluidas, para flexibilizar la oferta, señalan desde la patronal Fecalon. También destaca que la jornada sería especialmente rentable en la capital catalana y otros puntos turísticos, pero no tanto en municipios del interior. En la Fecasarm subrayan el peso de las mesas VIP, que parten de unos 200 euros y pueden alcanzar los 20.000 para pequeños grupos, incluyendo a turistas de alto poder adquisitivo.