Cursa dels Nassos 2025: día, hora, recorrido y afectaciones al tráfico

La popularidad del 'running' no deja de crecer en España gracias a su fácil accesibilidad, a la posibilidad de adaptarlo a cualquier rutina diaria y al aumento de la preocupación por la salud y el bienestar.

Esta tendencia ha consolidado la carrera a pie como el deporte más practicado en el país: en 2024, más del 22% de la población española aseguró haberlo practicado, según el II Barómetro de hábitos en deporte en España, elaborado por la consultora especializada SPSG Consulting.

Beneficios del ‘running’

Y es que esta actividad tiene unos efectos muy positivos para la salud física y mental de las personas: el 'running' moderado fortalece el corazón, mejora la circulación y reduce el riesgo de enfermedades cardiacas. También ayuda a mejorar la respiración, ganar fortaleza muscular y a reducir el estrés y la ansiedad.

En España, la popularidad del 'running' va en aumento, las carreras populares, especialmente maratones y medio maratones, viven un auténtico 'boom'.

La Cursa dels Nassos

El próximo 31 de diciembre, Barcelona cerrará el año con la B100 Cursa dels Nassos, que ha batido el récord de participación con más de 13.500 inscripciones y más de 4.700 mujeres inscritas.

La carrera, que se celebra desde 1999, mantiene las dos pruebas tradicionales: la primera, que dará comienzo a las 16.20 horas de la tarde, es la 5K internacional de élite, uno de los circuitos más rápidos del mundo, que atrae a atletas de primer nivel a escala mundial.

Cursa dels Nassos 2024. / FERRAN NADEU / EPC

El recorrido oficial

La segunda es la 10K popular, que comenzará a las 17.15 horas y finalizará a las 19.10 horas y está abierta a todo el que quiera participar y disponga de dorsal.

El recorrido iniciará en el Carrer Selva de mar y acabará a las 19.05 horas en la misma calle, por lo que los deportistas disponen de más de 1 hora y 30 minutos para acabar la prueba.

El itinerario de la carrera internacional, de cinco kilómetros, se enmarca en el mismo que el popular, pero suma la Av. Icària (calzada montaña) y el Carrer de Llull (en sentido contrario).

Recorrido de la 'Cursa dels Nassos' en Barcelona. / Ajuntament de Barcelona

Afectaciones al tráfico

En cuanto al tráfico, se prohíbe la circulación de vehículos en todas las vías del recorrido durante la celebración de la carrera, salvo aquellos expresamente autorizados que forman parte de la prueba atlética.

El miércoles, 31 de diciembre, a partir de las 10.00 horas, se cortará el tráfico en:

Selva de Mar, desde la av. Diagonal hasta passeig del Taulat.

desde la av. Diagonal hasta Carrer de Pujades , desde Selva de Mar hasta Provençals .

, desde Selva de Mar hasta . Carrer de Llull, desde Provençals hasta Selva de Mar.

A partir de las 13.00 horas:

Passeig del Taulat (calzada montaña), desde Selva de Mar hasta Carrer de Provençals.

(calzada montaña), desde Selva de Mar hasta Carrer d'Icària (calzada montaña), desde el Arquitecte Sert hasta Rosa Sensat, y desde Àlaba hasta Marina.

(calzada montaña), desde el Arquitecte Sert hasta Rosa Sensat, y Carrer de l'Arquitecte Sert, desde Doctor Trueta hasta la Av. Icària.

A partir de las 15.30 horas:

Selva de Mar, desde el Passeig del Taulat hasta el Passeig de Garcia Fària.

hasta el Passeig del Taulat, ambas calzadas, desde el carrer de Josep Pla hasta Provençals .

ambas calzadas, desde el carrer de Josep Pla hasta . Carrer de Provençals, a la altura del Passeig del Taulat (lado montaña).

Prohibición de la circulación desde las 15.00 horas hasta las 21.00 horas en las siguientes vías:

Carrer de Llull (lado montaña), desde Selva de Mar hasta la Av. Diagonal.

(lado montaña), desde Selva de Mar Carrer de Salvador Espriu (lado montaña), desde Llacuna hasta el Carrer de Ramon Trias Fargas.

(lado montaña), desde Llacuna hasta el Carrer de Av. Marquès de l’Argentera (lado mar), desde el Carrer Pla de Palau hasta el Passeig de la Circumval·lació.

(lado mar), desde el Carrer Pla de Palau hasta el Av. Icària (calzada montaña), desde el Carrer de Rosa Sensat hasta Marina.

(calzada montaña), desde el Carrer de Rosa Sensat Marina (lado Llobregat), desde el Carrer de Llull hasta el Carrer Dr. Trueta.

(lado Llobregat), desde el hasta el Marina (lado Besòs), desde el Carrer Dr. Trueta hasta el Carrer de Llull.

(lado Besòs), desde el Carrer Dr. Trueta hasta el Carrer de Llull (ambos lados), desde el Carrer de Joan d’Àustria hasta Llacuna.

(ambos lados), desde el hasta Llacuna. Carrer Llacuna (lado Besòs), desde el Carrer de Llull hasta el Carrer de Tànger.

(lado Besòs), desde el Carrer de Llull hasta el Carrer Llacuna (lado Llobregat), desde Carrer de Llull hasta la Av. Diagonal.

Al inicio de la carrera popular se cortan:

B-10 salida 23, sentido Llobregat.

B-10 entrada 22, sentido Llobregat.

B-10 salida 22, sentido Llobregat.

Autobuses afectados

La circulación estará suspendida durante la competición y se irá restableciendo a medida que los participantes pasen por cada tramo.

Además, habrá varias líneas de autobús afectadas que se desviarán o cuyo recorrido se limitará entre las 10.00 horas y las 20.30 horas: D20, H14, H16, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 47, 59, 120, 136, 192 y Barcelona Bus Turístic (ruta roja).