El Ayuntamiento de Santa Coloma confía en que la mayoría de los vecinos desalojados el sábado puedan volver ya a su casa

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet confía en que la mayor parte de los 45 vecinos desalojados el pasado sábado de un edificio a causa de la lluvia pueda volver a casa este mismo lunes. Lo ha explicado la alcaldesa del municipio, Mireia González, que ha afirmado que el bloque "reúne las condiciones de estabilidad y de solidez necesarias" y también ha indicado que técnicos municipales están analizando un informe redactado por un arquitecto contratado por la propiedad que certifica que el edificio está "en buenas condiciones".

González ha dicho que a lo largo de la tarde esperan tener de todos los certificados necesarios, tal como marca el protocolo. "Los vecinos pueden estar tranquilos", ha apuntado la alcaldesa. El inmueble se encuentra en la calle Bruc y consta de 14 viviendas y locales.

El desalojo del edificio tuvo lugar el sábado hacia las 20:30 horas, después de que los Bomberos recibieran un aviso por inundaciones en el inmueble. Según las primeras investigaciones, las intensas lluvias de los últimos días afectaron a la parte superior del bloque y el agua se filtró en uno de los áticos, que estaba desocupado, lo que retrasó la detección del problema hasta que el agua empezó a aparecer en las plantas inferiores y en la escalera de la comunidad.

Fachada del edificio de Santa Coloma desalojado el pasado sábado tras la aparición de grietas e inundaciones / ACN

El arquitecto municipal de guardia se desplazó hasta el inmueble y, después de una primera inspección y de acuerdo con los bomberos, se decretó el desalojo preventivo de la finca. Un total de 45 personas tuvieron que abandonar sus viviendas, de las cuales 34 necesitaron la cobertura social que ofreció el Ayuntamiento a través del servicio de emergencia para este tipo de situaciones, que proporciona alojamientos de gran capacidad. El resto de vecinos encontraron alternativas por su cuenta.

Desprecintado

La alcaldesa González ha explicado que el edificio reúne las condiciones "necesarias para que los vecinos y las vecinas puedan volver a casa". Asimismo, ha detallado que a lo largo de la tarde esperan recibir todos los certificados técnicos para que los equipos municipales puedan confirmar el retorno. También ha dicho que el bloque ya se ha empezado a desprecintar.

Aun así, ha avisado que en los próximos días todavía se tendrán que llevar a cabo intervenciones para reparar la finca y tareas de limpieza. "Habrá una serie de intervenciones que se planificarán en el tiempo, que no son de urgencia, pero que hay que hacer para que no vuelva a entrar agua dentro el edificio", ha comentado la alcaldesa, que ha dicho que estas tareas afectarán especialmente a los áticos, "donde habrá una situación más incómoda".

A pesar de que la previsión es que los certificados estén a punto a primera hora de la tarde y que esta misma noche de lunes los vecinos puedan volver a casa, González ha indicado que el consistorio mantendrá disponible la alternativa habitacional una noche más: "Dado que no disponemos exactamente de la hora, continuaremos con la cobertura social para que la gente pueda estar tranquila", ha señalado.