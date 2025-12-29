Saiz acusa a Albiol de haber tratado con "inhumanidad" a los desalojados del B9 y el alcalde responde que "cumplir la ley no es racismo"

Sigue el enfrentamiento entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Badalona al respecto del desalojo del antiguo instituto B9 y la posterior gestión del realojamiento de los 400 migrantes que malvivían en el equipamiento.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha declarado que el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, actuó con "inhumanidad, racismo y xenofobia" en la crisis del B9, y le ha acusado de dejar "durmiendo en la calle a familias y niños" por cuestión de "su origen". Por su parte, el alcalde Albiol ha respondido describiendo al Gobierno de "irresponsables" por, ha asegurado el edil popular, "fomentar la okupación ilegal en contra de la convivencia de los vecinos". "No hay nada más racista que e inhumano que lanzar el mensaje que la inmigración ilegal es bienvenida y después dejarlos tirados en medio de la plaza de Catalunya", ha declarado el edil popular.

Saiz también ha señalado, en una entrevista en la Cadena Ser, la actitud del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha destacado su "silencio atronador" al respecto de lo ocurrido en los últimos días en Badalona, con decenas de personas durmiendo en la calle, enfrentamientos verbales entre vecinos, una ocupación frustrada y otra más consumada (aunque dos días después, desocupada). "España necesita inmigración, pero que venga a trabajar y contribuir como el resto de ciudadanos", ha mencionado el alcalde.

Asimismo, la ministra Saiz ha recordado que la responsabilidad de dar ayuda a los desalojados, es una "competencia municipal". En este sentido, el dispositivo coordinado por el departament de Drets Socials, los servicios municipales y las entidades sociales ha realojado ya a 153 de las aproximadamente 400 personas que llegaron a ocupar el B9. Bajo el puente de la C-31 quedarían una cincuentena de personas refugiadas, aunque no todas ellas habrían pasado por el asentamiento.