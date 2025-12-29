El ocio nocturno de Catalunya se prepara para alargar la Nochevieja: restaurantes y bares hasta las 4.00 y discotecas hasta las 7.30 horas

Los más noctámbulos saben que desde el pasado 21 de diciembre está vigente la pequeña ampliación de horarios en restaurantes y locales de ocio que autoriza la Generalitat en el periodo navideño, hasta el 6 de enero. Sin embargo, el próximo miércoles 31, por Nochevieja, la prórroga horaria alcanza su punta, cuando se permitirá a los establecimientos abrir entre 60 y 90 minutos más de lo normal. De ese modo, las discotecas, por ejemplo, podrán funcionar hasta las 7.30 horas. Esas jornadas XXL hacen que se trate de una de las fechas de mayor facturación del año, ya que además las entradas suelen cotizar muy por encima de lo habitual y se prevé que muchos locales cuelguen el 'lleno'.

El horario navideño contempla durante todo el periodo mencionado una extensión horaria de 30 minutos para las actividades de bar, restaurante, bar musical, restaurante musical, salas de concierto, cafés teatro, cafés concierto y salones de banquete, así como de 45 minutos para los locales con licencia de discoteca, sala de fiestas y sala de baile.

Ampliación horaria de Navidad para los locales de restauración y ocio nocturno Este gráfico muestra la ampliación horaria de Navidad para los locales de restauración y ocio nocturno.

Pero en el caso de los saraos de Fin de Año la ampliación es de 60 minutos para las actividades del primer grupo y de 90 minutos para las discotecas, salas de fiesta y salas de baile, recuerda la patronal Fecasarm a sus asociados. De ese modo, las llamadas discotecas de juventud (menores) pueden operar hasta las 22.00 horas; bares, restaurantes, restaurantes musicales y bares musicales podrán funcionar la última noche del año hasta las 4.00 horas; los locales con actividad de naturaleza sexual con reservados abrirán hasta las 5.00; las salas de conciertos, café teatros y café conciertos, hasta las 6.00 horas; las discotecas hasta las 7.30 horas; y los establecimientos de régimen especial ('afters'), hasta las 14.00 horas del 1 de enero.

Al margen de dichos horarios, los locales dispondrán de 30 minutos más para desalojar si su aforo es inferior a las 500 personas y de 45 minutos si su aforo es superior a esta cifra.

Autóctonos, turistas y precios para todos los bolsillos

El resto de horarios extraordinarios que se aplicarán hasta el 6 de enero 2026 quedan también regulados en los artículo 6 y 7 c) de la Orden INT/358/2011 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

Fuentes del sector indican que las previsiones son optimistas, ya que a los miles de catalanes que cenan fuera o salen de noche por Fin de Año se suma el desembarco turístico de europeos que eligen, por su clima y su oferta, a Barcelona como escenario para recibir el nuevo año. Numerosas discotecas y salas de conciertos colgarán el 'sold out' ese día, con un buen ritmo de preventa de entradas, señala Joaquim Boadas, secretario general de la Fecasarm. Destaca que las entradas anticipadas permiten a los locales de ocio organizarse mejor en cuanto a personal y abastecimiento, y con menos colas en la calle ya que el acceso es más fluido.

En Catalunya, en función de las salas y municipios las entradas oscilarán entre los 15 y 100 euros, apunta. En grandes locales con mesas VIP, sobre todo en Barcelona, estas cotizarán a partir de los 250 y 300 euros, pudiendo llegar a los 20.000 en caso de las mejores ubicaciones y grupos de amigos cuando haya DJ cotizados.

Boadas aporta datos a nivel de España, donde la patronal nacional Spain Nightlife estima que la facturación alcanzará los 180 millones de euros, con un gasto medio de 72 euros entre los noctámbulos esa noche.

La entidad recomienda optar por el transporte público (el metro funcionará toda la noche en Barcelona) y el taxi, por seguridad y para facilitar la movilidad.