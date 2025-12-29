Así será la Nochevieja en Barcelona: música, pirotecnia y 500 drones para recibir el 2026 en Maria Cristina

Barcelona volverá a celebrar la Nochevieja con el tradicional espectáculo de Fin de Año en la avenida de la Reina Maria Cristina. La capital catalana despedirá el 2025 y recibirá el 2026 con una propuesta audiovisual que combina música, pirotecnia y un despliegue de 500 drones, con las campanadas como momento central de la noche.

El espectáculo, producido un año más por la empresa francesa Groupe F, contará en esta edición con una banda sonora original creada por el músico barcelonés Marc Parrot, que une sonidos tradicionales y contemporáneos. El espectáculo se desarrollará entre las 23:50 h y las 00:10 h. Al, finalizar se ofrecerá música ambiental durante 45 minutos para facilitar la salida progresiva del público, ha informado el ayuntamiento.

Marc Parrot pone música al Cap d’Any

Marc Parrot, nacido en Barcelona en 1967, es un músico y productor que inició su carrera con el grupo 'Regreso a las minas' y posteriormente publicó discos en solitario. También es conocido por su etapa interpretando clásicos del pop español bajo el nombre artístico 'El Chaval de la Peca', antes de retomar su trayectoria más personal como Marc Parrot.

En colaboración con Groupe F, Parrot propone para esta Nochevieja una experiencia sonora que dialoga entre pasado y futuro. La banda sonora mezcla instrumentos tradicionales, como tenores, tibles, flabiols, fiscornos, grallas y guitarras, con texturas modernas y electrónicas, reinterpretando cantes antiguos, la rumba y la habanera desde una perspectiva actual.

La propuesta audiovisual se estructura en cuatro partes, dedicadas a los elementos aire, agua, tierra y fuego. Cada uno de ellos simboliza aspectos relacionados con los habitantes de Catalunya y su carácter. La combinación de música en directo, pirotecnia y tecnología de drones convertirá la avenida Maria Cristina, otro año más, en un gran escenario para dar la bienvenida al nuevo año.

Fin de año en Maria Cristina / FERRAN NADEU

Movilidad y afectaciones de tráfico

Con motivo del montaje y celebración del evento, el Ayuntamiento de Barcelona ha previsto importantes restricciones de estacionamiento y cortes de tráfico en el entorno de plaza de Espanya y Montjuïc.

Desde las 00:00 h del 31 de diciembre hasta las 02:00 h del 1 de enero, se prohibirá aparcar en la avenida de la Reina Maria Cristina y en diversas vías adyacentes, incluyendo Francesc Ferrer i Guàrdia, Rius i Taulet, plaza Carles Buïgas, calle Guàrdia Urbana, avenida Montanyans y el mirador del Palau Nacional. También habrá restricciones en un tramo de la Gran Via de les Corts Catalanes, en la zona de Hostafrancs, hasta el viernes 2 de enero a las 12:00 h.

El día de Nochevieja, a partir de las 19:00 h, se iniciarán los cortes de tráfico en las avenidas de la Reina Maria Cristina, Rius i Taulet y Francesc Ferrer i Guàrdia. La plaza de Espanya se cerrará antes de las 20:30 h, en función de la afluencia de público, y se activarán desvíos en la Gran Via, el Paral·lel y las calles del entorno. Entre las 21:00 y las 22:00 h se aislará completamente una tercera corona alrededor de la plaza de Espanya.

Para garantizar una salida segura, a las 23:40 h se cortará la calzada central de la Gran Via desde la plaza Cerdà y el descenso por la calle Lleida. El público se evacuará de forma diferenciada: quienes se encuentren más cerca de plaza de Espanya saldrán por este punto, mientras que el público situado hacia Montjuïc lo hará por la avenida Rius i Taulet.

Además, debido a los preparativos y a la celebración, algunas líneas de autobús de TMB modificarán o limitarán su recorrido en el entorno de plaza de Espanya.