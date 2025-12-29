Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump - ZelenskiLluvias ValenciaViolencia géneroLey taxiNaufragio IndonesiaJoan LaportaColegioParets del VallèsSamanta VillarBrigitte Bardot
instagramlinkedin

Festividades navideñas

Últimos días para ver el jardín de Navidad más mágico y viral que está a media hora de Barcelona

El lugar acoge el campamento real de los carteros de los Reyes Magos

El campamento de Navidad de Catalunya que te trasladará a Laponia: talleres, bosques nevados y un paseo en trineo

Este municipio de Barcelona acoge la Festa del Tió, una feria navideña para toda la familia que se alarga hasta enero

El jardín de Navidad.

El jardín de Navidad. / Maria José Reyes Martín / Ajuntament de Gavà

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Después del paso de la Navidad, llega una de las jornadas más esperadas por los más pequeños de la casa: el día de Reyes Magos

Y es que, en países como España, las festividades navideñas se prolongan durante la primera semana de enero, por lo que aún quedan algunos días de celebración

Por este motivo, los mercadillos y las actividades relacionadas con esta época del año aún abarrotan muchos pueblos y ciudades de Catalunya

Al aire libre

De hecho, en Gavà (Baix Llobregat, Barcelona) han convertido su mítico Jardí dels somnis en un escenario navideño de luces, música y magia.

El espacio, ubicado en el parque de la Torre Lluc del municipio, se ha transformado por primera vez en un espacio de fantasía para toda la familia y se encuentra a menos de 45 minutos de la capital catalana.

Se trata de un espacio al aire libre repleto de elementos escenográficos que consiguen que cada rincón del jardín parezca sacado de un cuento

El Heraldo y la Heraldina

La iluminación artística del lugar lo transforma en un auténtico universo de ensueño, donde árboles, caminos y rincones cobran vida al ponerse el sol. 

El recorrido propone una experiencia sensorial completa, en la que se combinan efectos lumínicos, sonido ambiental y elementos escenográficos.

Las instalaciones interactivas permiten a los más pequeños de la casa vivir la experiencia de manera activa y sumergirse totalmente en la historia del jardín. Además, podrán participar en actividades que les conectarán con los personajes más míticos de Gavà: el Heraldo y el Heraldina

El campamento real

Estos dos protagonistas serán los guías de este viaje mágico lleno de sorpresas.

De hecho, del 2 al 5 de enero el Jardí dels Somnis acoge el campamento real de los carteros de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. 

Acompañados por Heraldo y Heraldina, los carteros reales son los encargados de recoger las cartas, los deseos y los sueños de los niños. Las familias pueden elegir entre dos opciones totalmente gratuitas de visita:

  • Acceso con reserva para entregar la carta directamente a los carteros reales y realizar el recorrido completo por el jardín y el campamento.
  • Acceso libre para la visita del campamento y del Jardí dels somnis, sin entrega personal de la carta a los carteros, pero con la posibilidad de dejarla en el buzón mágico.

Horarios oficiales

El horario de entrada es del viernes, día 2 de enero, al domingo, día 4, de 16.30 a 22 horas.

El día 5 de enero abrirá sus puertas a las 17.30 horas y cerrará a las 19.30 horas, con tal de que sus majestades los Reyes Magos dispongan del tiempo suficiente para repartir los regalos a todos los niños

Llegan los Reyes Magos

Ese mismo día, Gavà celebrará el tradicional recibimiento a los Reyes Magos. A las 17.15 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la playa de la localidad y, desde el monumento de la Vela, realizarán su primer saludo a los vecinos.

Una hora más tarde, a las 18.15 horas, tendrá lugar la bienvenida oficial en la plaza Jaume Balmes, que dará paso al inicio de la cabalgata por las principales calles de la ciudad.

Cabalgata inclusiva

El desfile contará con diversas medidas de inclusión: zonas reservadas para personas con discapacidad, servicio de interpretación en lengua de signos catalana y un tramo de bajos estímulos, sin ruidos fuertes ni lanzamiento de caramelos.

Este trecho comprende desde el final de la Av. Joan XXIII, pasando por la plaza Catalunya y la Av. d’Eramprunyà. Así, todos los niños y niñas podrán vivir y disfrutar plenamente de la noche más mágica del año.

TEMAS

  1. Diez ciudades del área de Barcelona logran 47 millones europeos para cohesionar sus barrios: 'No hay precedentes
  2. Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia
  3. Barcelona licita el anteproyecto para reformar la Meridiana hasta el puente de Sarajevo
  4. El Baix Llobregat reclama desatascar el ‘metro del Delta’ para hacer frente al crecimiento demográfico
  5. Las obras del túnel de la Rovira se encarecen en tres millones de euros por cambios y problemas de excavación
  6. Más de 1.000 jóvenes se reúnen en el botellón navideño de Mandri pese a la lluvia
  7. Un asentamiento de un centenar de sintecho se enquista en Badalona en plena Navidad tras el desalojo del B9: 'Tenemos frío y miedo
  8. Estos son los horarios y centros comerciales que abren este domingo en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo de un cadáver en una zona forestal de Badalona

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo de un cadáver en una zona forestal de Badalona

Todos los recursos y servicios para niños de 0 a 6 años, en una nueva guía

Todos los recursos y servicios para niños de 0 a 6 años, en una nueva guía

Últimos días para ver el jardín de Navidad más mágico y viral que está a media hora de Barcelona

Saiz acusa a Albiol de haber tratado con "inhumanidad" a los desalojados del B9 y el alcalde responde que "cumplir la ley no es racismo"

Saiz acusa a Albiol de haber tratado con "inhumanidad" a los desalojados del B9 y el alcalde responde que "cumplir la ley no es racismo"

Barcelona desactiva la alerta por mal estado del mar tras cinco días de gran oleaje

Barcelona desactiva la alerta por mal estado del mar tras cinco días de gran oleaje

La Sagrada Família ofrecerá entradas a mitad de precio a los barceloneses durante todo 2026

La Sagrada Família ofrecerá entradas a mitad de precio a los barceloneses durante todo 2026

La Generalitat fiscalizará el nivel de catalán y los contenidos de la polémica escuela de Terrassa denunciada por un centenar de familias

La Generalitat fiscalizará el nivel de catalán y los contenidos de la polémica escuela de Terrassa denunciada por un centenar de familias

Barcelona aprueba construir un nuevo centro cultural en Nou Barris con biblioteca, auditorio y parque

Barcelona aprueba construir un nuevo centro cultural en Nou Barris con biblioteca, auditorio y parque