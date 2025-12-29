Últimos días para ver el jardín de Navidad más mágico y viral que está a media hora de Barcelona

Después del paso de la Navidad, llega una de las jornadas más esperadas por los más pequeños de la casa: el día de Reyes Magos.

Y es que, en países como España, las festividades navideñas se prolongan durante la primera semana de enero, por lo que aún quedan algunos días de celebración.

Por este motivo, los mercadillos y las actividades relacionadas con esta época del año aún abarrotan muchos pueblos y ciudades de Catalunya.

Al aire libre

De hecho, en Gavà (Baix Llobregat, Barcelona) han convertido su mítico Jardí dels somnis en un escenario navideño de luces, música y magia.

El espacio, ubicado en el parque de la Torre Lluc del municipio, se ha transformado por primera vez en un espacio de fantasía para toda la familia y se encuentra a menos de 45 minutos de la capital catalana.

Se trata de un espacio al aire libre repleto de elementos escenográficos que consiguen que cada rincón del jardín parezca sacado de un cuento.

El Heraldo y la Heraldina

La iluminación artística del lugar lo transforma en un auténtico universo de ensueño, donde árboles, caminos y rincones cobran vida al ponerse el sol.

El recorrido propone una experiencia sensorial completa, en la que se combinan efectos lumínicos, sonido ambiental y elementos escenográficos.

Las instalaciones interactivas permiten a los más pequeños de la casa vivir la experiencia de manera activa y sumergirse totalmente en la historia del jardín. Además, podrán participar en actividades que les conectarán con los personajes más míticos de Gavà: el Heraldo y el Heraldina.

El campamento real

Estos dos protagonistas serán los guías de este viaje mágico lleno de sorpresas.

De hecho, del 2 al 5 de enero el Jardí dels Somnis acoge el campamento real de los carteros de sus majestades los Reyes Magos de Oriente.

Acompañados por Heraldo y Heraldina, los carteros reales son los encargados de recoger las cartas, los deseos y los sueños de los niños. Las familias pueden elegir entre dos opciones totalmente gratuitas de visita:

Acceso con reserva para entregar la carta directamente a los carteros reales y realizar el recorrido completo por el jardín y el campamento.

para entregar la carta a los carteros reales y realizar el por el jardín y el campamento. Acceso libre para la visita del campamento y del Jardí dels somnis, sin entrega personal de la carta a los carteros, pero con la posibilidad de dejarla en el buzón mágico.

Horarios oficiales

El horario de entrada es del viernes, día 2 de enero, al domingo, día 4, de 16.30 a 22 horas.

El día 5 de enero abrirá sus puertas a las 17.30 horas y cerrará a las 19.30 horas, con tal de que sus majestades los Reyes Magos dispongan del tiempo suficiente para repartir los regalos a todos los niños.

Llegan los Reyes Magos

Ese mismo día, Gavà celebrará el tradicional recibimiento a los Reyes Magos. A las 17.15 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a la playa de la localidad y, desde el monumento de la Vela, realizarán su primer saludo a los vecinos.

Una hora más tarde, a las 18.15 horas, tendrá lugar la bienvenida oficial en la plaza Jaume Balmes, que dará paso al inicio de la cabalgata por las principales calles de la ciudad.

Cabalgata inclusiva

El desfile contará con diversas medidas de inclusión: zonas reservadas para personas con discapacidad, servicio de interpretación en lengua de signos catalana y un tramo de bajos estímulos, sin ruidos fuertes ni lanzamiento de caramelos.

Este trecho comprende desde el final de la Av. Joan XXIII, pasando por la plaza Catalunya y la Av. d’Eramprunyà. Así, todos los niños y niñas podrán vivir y disfrutar plenamente de la noche más mágica del año.