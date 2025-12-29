Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo de un cadáver en una zona forestal de Badalona

Los Mossos d'Esquadra han confirmado el hallazgo de un cadáver en un camino forestal de la ciudad de Badalona.

El cuerpo sin vida, del que hasta el momento se desconoce su identidad, ha sido encontrado este lunes por la mañana, en el camino de Ca l'Amigó, en dirección al monasterio de Sant Jeroni de la Murtra.

Según han confirmado fuentes policiales, las primeras pesquisas indican que se trataría de una muerte natural, dado que no se han encontrado indicios que hagan pensar en un homicidio.

La investigación policial para esclarecer los hechos sigue en marcha.