Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump - ZelenskiLluvias ValenciaViolencia géneroLey taxiNaufragio IndonesiaJoan LaportaColegioParets del VallèsSamanta VillarBrigitte Bardot
instagramlinkedin

En el camino de Ca l'Amigó

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo de un cadáver en una zona forestal de Badalona

Las primeras pesquisas señalan que se trata de una muerte natural

Hallado el cadáver en descomposición de un hombre en una furgoneta de Badalona

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra / ACN

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Badalona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han confirmado el hallazgo de un cadáver en un camino forestal de la ciudad de Badalona.

El cuerpo sin vida, del que hasta el momento se desconoce su identidad, ha sido encontrado este lunes por la mañana, en el camino de Ca l'Amigó, en dirección al monasterio de Sant Jeroni de la Murtra.

Según han confirmado fuentes policiales, las primeras pesquisas indican que se trataría de una muerte natural, dado que no se han encontrado indicios que hagan pensar en un homicidio.

Noticias relacionadas y más

La investigación policial para esclarecer los hechos sigue en marcha.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Diez ciudades del área de Barcelona logran 47 millones europeos para cohesionar sus barrios: 'No hay precedentes
  2. Una incidencia entre Arc de Triomf y Sants obliga a desviar los trenes del R1 y el R4 por paseo de Gràcia
  3. Barcelona licita el anteproyecto para reformar la Meridiana hasta el puente de Sarajevo
  4. El Baix Llobregat reclama desatascar el ‘metro del Delta’ para hacer frente al crecimiento demográfico
  5. Las obras del túnel de la Rovira se encarecen en tres millones de euros por cambios y problemas de excavación
  6. Más de 1.000 jóvenes se reúnen en el botellón navideño de Mandri pese a la lluvia
  7. Un asentamiento de un centenar de sintecho se enquista en Badalona en plena Navidad tras el desalojo del B9: 'Tenemos frío y miedo
  8. Estos son los horarios y centros comerciales que abren este domingo en Barcelona

La Sindicatura de Greuges pide quitar los carriles bici de las aceras

La Sindicatura de Greuges pide quitar los carriles bici de las aceras

La Rambla ganará más espacio para los peatones con la reordenación de las terrazas

La Rambla ganará más espacio para los peatones con la reordenación de las terrazas

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo de un cadáver en una zona forestal de Badalona

Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo de un cadáver en una zona forestal de Badalona

Todos los recursos y servicios para niños de 0 a 6 años, en una nueva guía

Todos los recursos y servicios para niños de 0 a 6 años, en una nueva guía

Últimos días para ver el jardín de Navidad más mágico y viral que está a media hora de Barcelona

Saiz acusa a Albiol de haber tratado con "inhumanidad" a los desalojados del B9 y el alcalde responde que "cumplir la ley no es racismo"

Saiz acusa a Albiol de haber tratado con "inhumanidad" a los desalojados del B9 y el alcalde responde que "cumplir la ley no es racismo"

Barcelona desactiva la alerta por mal estado del mar tras cinco días de gran oleaje

Barcelona desactiva la alerta por mal estado del mar tras cinco días de gran oleaje

La Sagrada Família ofrecerá entradas a mitad de precio a los barceloneses durante todo 2026

La Sagrada Família ofrecerá entradas a mitad de precio a los barceloneses durante todo 2026