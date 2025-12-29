Transporte público
El metro de Barcelona funcionará toda la noche de Fin de Año con 43 horas de servicio ininterrumpido
Así será la Nochevieja en Barcelona: música, pirotecnia y 500 drones para recibir el 2026 en Maria Cristina
Control policial con drones y detectores de metales en Maria Cristina para la noche de Fin de Año en Barcelona
Barcelona contará de nuevo con servicio de metro durante toda la noche de Fin de Año. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha confirmado que el servicio funcionará de manera ininterrumpida durante 43 horas consecutivas para facilitar la movilidad ciudadana durante la Nochevieja y las celebraciones de bienvenida al 2026.
En concreto, ocho líneas y 165 estaciones de la red de metro estarán operativas desde las 5:00 horas del miércoles 31 de diciembre hasta el final del servicio del jueves 1 de enero a medianoche, sin ninguna interrupción.
Refuerzo de frecuencias
TMB ha diseñado un dispositivo especial para las líneas convencionales del metro con el objetivo de absorber el incremento de demanda previsto durante la noche del 31 de diciembre.
- De 21:00 a 2:00 horas, los trenes circularán con las siguientes frecuencias de paso:
- Por debajo de 4 minutos en las líneas L1 y L3
- Por debajo de 6 minutos en la L5
- En torno a 6,5 minutos en la L2
- Por debajo de 7 minutos en la L4
- De 2:00 a 5:00 horas, las frecuencias serán:
- Inferiores a 10 minutos en las líneas L1, L4 y L5
- Alrededor de 11 minutos en las líneas L2 y L3
Transporte recomendado para ir a Maria Cristina
Para acudir al gran acto de Nochevieja que se celebrará en la avenida Reina Maria Cristina, junto a la plaza de Espanya, TMB recomienda el metro como el mejor medio de transporte público para acceder a la zona.
Las estaciones más cercanas son:
- Espanya (L1 y L3), la principal estación de acceso
- Hostafrancs (L1)
- Rocafort (L1)
- Tarragona (L3)
- Poble Sec (L3)
Estas estaciones contarán con un refuerzo de personal de atención, así como de vigilancia y limpieza, tanto al inicio como al final del evento. TMB recomienda seguir en todo momento las indicaciones del personal, la megafonía y la señalización.
Desvíos y afectaciones en autobuses
Debido a los preparativos de la celebración y a las restricciones de tráfico en la plaza de Espanya, se producirán desvíos en varias líneas de autobús.
A partir de las 19:00 horas del miércoles, se verán afectadas las líneas 13, 23, 150, X3 y la ruta roja del Barcelona Bus Turístic. Una hora más tarde, desde las 20.00 horas, las afectaciones se ampliarán a las líneas D20, H12, H16, 46, 65, 91, 109 y X2.
