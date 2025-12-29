Control policial con drones y detectores de metales en Maria Cristina para la noche de Fin de Año en Barcelona

Barcelona se prepara para una Nochevieja con un amplio despliegue de seguridad en toda la ciudad, especialmente en la avenida Maria Cristina, escenario del gran acto de despedida del 2025 y bienvenida al 2026 con un espectáculo pirotécnico, música y drones. En este punto, la Guàrdia Urbana reforzará notablemente su presencia, en coordinación con los Mossos d’Esquadra y el Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPCPEIS). El dispositivo prevé controles de acceso con detectores de metales, mediante palas de detección, para impedir la entrada de armas blancas u otros objetos peligrosos.

Según ha informado el ayuntamiento, para llevar a cabo el control se habilitarán cuatro carriles de acceso al acto de Fin de Año en la calzada central ubicada entre las dos Torres Venecianas, controlados por personal de seguridad privada con apoyo policial. En estos filtros se informará y se hará cumplir la prohibición de acceder con botellas de vidrio, latas, patinetes eléctricos y cualquier objeto que pueda suponer un riesgo para la seguridad pública. Para facilitar la retirada de envases, se instalarán dos camiones con contenedores de vidrio, que se retirarán una vez finalicen los controles de acceso.

Por motivos de seguridad, no se permitirá el acceso de público por la avenida Rius i Taulet ni por la avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, que quedarán reservadas para posibles evacuaciones y para facilitar el desalojo al finalizar el espectáculo. La salida de los asistentes se realizará por estas vías y también por la avenida Reina Maria Cristina.

Vigilancia aérea con drones

El dispositivo contará, además, con vigilancia aérea mediante drones, operados por el SPCPEIS y la Guàrdia Urbana como elemento de apoyo operativo. Estos aparatos caotarán imágenes cenitales en tiempo real con el objetivo de mejorar la prevención, la toma de decisiones y la seguridad tanto de los equipos de intervención como de la ciudadanía, ha informado el ayuntamiento.

El SPCPEIS coordinará el Centro de Comando Avanzado y garantizará la seguridad del espectáculo pirotécnico con vehículos desplegados en distintos puntos de la zona.

Prevención en toda la ciudad y controles de tráfico

Aunque el acto principal se concentra en Maria Cristina, el Ayuntamiento de Barcelona informa de que se ha diseñado un dispositivo de ciudad. La Guàrdia Urbana y los Mossos d’Esquadra establecerán servicios de prevención en otros puntos de la capital catalana, especialmente en el centro, ante la posible concentración espontánea de personas en la vía pública.

El cuerpo policial también intensificará los controles de alcoholemia y drogas a conductores para reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes, con el objetivo de evitar la conducción bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.

Paralelamente, durante los días previos se han realizado inspecciones en locales de ocio nocturno, poniendo el foco en el exceso de aforo, el ruido, el consumo de alcohol por parte de menores y las actividades ilegales en la vía pública. Asimismo, se actuará contra fiestas no autorizadas y se vigilará el cumplimiento de las ordenanzas municipales, incluida la retirada de publicidad no autorizada que fomente el consumo indiscriminado de alcohol.

Prevención de agresiones sexuales

La Guàrdia Urbana también activará de nuevo los itinerarios seguros para prevenir violencias machistas y LGTBIfóbicas, especialmente en entornos de ocio nocturno y en la avenida Maria Cristina. Estos recorridos facilitan una salida ordenada y segura hacia el transporte público y se suman a los itinerarios permanentes existentes en la ciudad. En este sentido, desde el consistorio explican que los agentes realizarán un patrullaje proactivo y de proximidad, con especial atención a la detección y prevención de agresiones o situaciones de acoso, en coordinación con los responsables de seguridad de los establecimientos.

Refuerzo de la limpieza

El Ayuntamiento también reforzará el servicio de limpieza, con un total de 121 operarios y 55 vehículos trabajando durante la noche de Fin de Año. El operativo incluirá 47 operarios y 18 vehículos en la avenida Maria Cristina, 38 operarios y 19 vehículos en la plaza de Catalunya y 36 operarios y 18 vehículos en la zona de la Rambla y calles adyacentes.