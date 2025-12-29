Desarticulados dos grupos criminales por robos con encastamiento y asaltos a camiones en Barcelona / .

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mossos d'Esquadra

Los Mossos d’Esquadra han desarticulado dos grupos criminales especializados en robos mediante encastamiento y en asaltos a camiones de mercancías en el área metropolitana de Barcelona. La operación se ha saldado con la detención de diez individuos, presuntamente autores de delitos de robo con fuerza, robo de vehículos y mercancías y pertenencia a grupo criminal.

Según ha informado la policía catalana en una nota de prensa este lunes, los detenidos estaban estrechamente vinculados entre sí y utilizaban los mismos vehículos para llevar a cabo tanto los encastamientos como los robos a camiones. Para cometer los delitos empleaban vehículos de alta gama y furgonetas que previamente habían sido robados.

Golpe a dos grupos criminales

Los Mossos

Investigación

La investigación del caso la han llevado a cabo agentes de la Unidad de Investigación y del Área Básica Policial de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. En una primera fase, los mossos realizaron una entrada y registro en una finca agrícola de Cabrera de Mar, que los grupos utilizaban como almacén para guardar objetos robados de camiones de transporte de mercancías.

Posteriormente, se llevaron a cabo tres entradas y registros más en domicilios de Barcelona, Montcada i Reixac y Terrassa. Como resultado de este operativo, se detuvo a un total de diez personas.

79 delitos acumulados

A uno de los grupos criminales investigados se le atribuyen 41 delitos relacionados con encastamientos, cometidos principalmente en el área metropolitana de Barcelona. Al segundo grupo se le imputan 38 delitos de robo con violencia a camiones de mercancías, en una modalidad conocida coloquialmente como “teloneros”.

Durante los registros, los Mossos d’Esquadra recuperaron seis vehículos sustraídos que se utilizaban para cometer los robos, así como una gran cantidad de objetos procedentes, como mínimo, de 14 robos a camiones. El valor total del material recuperado supera los 500.000 euros e incluye productos de cosmética, prendas de ropa y dispositivos electrónicos.

La mayoría de los investigados ya han pasado a disposición judicial, según ha informado la policía catalana.

