Mossos d'Esquadra
Desarticulados dos grupos criminales por robos con encastamiento y asaltos a camiones en Barcelona
La policía intensifica la vigilancia por Navidad en La Jonquera ante el aumento de robos de bandas especializadas
El Prat logra una caída histórica de delincuencia: descenso del 80% de hurtos y 59 órdenes de alejamiento contra carteristas
Los Mossos d’Esquadra han desarticulado dos grupos criminales especializados en robos mediante encastamiento y en asaltos a camiones de mercancías en el área metropolitana de Barcelona. La operación se ha saldado con la detención de diez individuos, presuntamente autores de delitos de robo con fuerza, robo de vehículos y mercancías y pertenencia a grupo criminal.
Según ha informado la policía catalana en una nota de prensa este lunes, los detenidos estaban estrechamente vinculados entre sí y utilizaban los mismos vehículos para llevar a cabo tanto los encastamientos como los robos a camiones. Para cometer los delitos empleaban vehículos de alta gama y furgonetas que previamente habían sido robados.
