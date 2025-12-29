Barcelona aprueba construir un nuevo centro cultural en Nou Barris con una gran biblioteca, auditorio y parque infantil

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente la construcción del nuevo centro cultural Ideal Flor y la urbanización del espacio público que lo rodeará en el barrio de la Prosperitat, en el distrito de Nou Barris. La inversión total prevista asciende a 37,5 millones de euros y el consistorio prevé licitar ambos proyectos el próximo mes de enero, con el objetivo de que las obras comiencen durante el segundo semestre de 2026 y finalicen a finales de 2028, según ha informado este lunes en nota de prensa.

El nuevo equipamiento municipal contará con una superficie construida de 6.500 metros cuadrados distribuidos en varias alturas. Según el proyecto aprobado, el edificio albergará una biblioteca, un auditorio, un gimnasio y diversos espacios de uso vecinal. El centro se ubicará en el solar situado entre el paseo de Valldaura y las calles Font d’en Canyelles, Santa Engràcia y Turó Blau, donde actualmente hay un aparcamiento exterior.

Ubicación del nuevo centro cultural Ideal Flor Ubicación del nuevo centro cultural Ideal Flor en la Prosperitat, Nou Barris (Barcelona).

Además del edificio, el proyecto incluye la creación de una nueva plaza y la mejora del entorno urbano. Aunque la parcela principal tiene más de 4.500 metros cuadrados, el ámbito total de actuación alcanzará los 8.000 metros cuadrados, ya que también se renovarán tramos de las calles colindantes. El espacio público incorporará una zona arbolada con especies de hoja caduca y un parque infantil.

Imagen virtual del entorno verde que rodeará el nuevo Centro Cultural Ideal Flor / Ajuntament de Barcelona

El concejal del distrito de Nou Barris, Xavier Marcé, ha señalado que la intervención busca reforzar el papel del distrito dentro de la ciudad a través de la cultura. Marcé ha destacado el gran tamaño de la futura biblioteca, que ha comparado con la Biblioteca Gabriel García Márquez -reconocida como la mejor del mundo-, y ha señalado que el auditorio permitirá acoger actividades culturales de gran formato. También ha indicado que el gimnasio dará servicio a una escuela cercana que carece de este tipo de instalación y que los espacios vecinales completarán la oferta de servicios del equipamiento.

El nuevo Centro Cultural Ideal Flor albergará una biblioteca, un auditorio y un gimnasio / Ajuntament de Barcelona

Un solar con pasado industrial

El futuro centro cultural toma el nombre de Ideal Flor por la antigua fábrica Ideal Plàstica Flor, fundada en 1956, que ocupó este espacio durante décadas y se dedicaba a la fabricación de flores y plantas artificiales. En los años 90, fue la última industria del barrio en cerrar. El Ayuntamiento de Barcelona inició el proceso de expropiación del solar en 2009. Actualmente, el terreno se utiliza de forma provisional como aparcamiento en superficie gratuito y cuenta con un pequeño parque infantil en un lado.

El proyecto prevé liberar espacio público, crear un nuevo paisaje urbano y habilitar un paso libre en la planta baja del edificio para mejorar la conectividad entre las calles del barrio y la movilidad peatonal.

Desglose de la inversión

El presupuesto global de 37,5 millones de euros se repartirá en varias partidas. Según ha informado el ayuntamiento, un millón de euros se destinará a la redacción del proyecto, 27,5 millones a la construcción del equipamiento, cerca de 5 millones a la urbanización del espacio público y 4 millones adicionales al equipamiento interior del edificio.

El consistorio ha explicado que ya ha reservado 24,84 millones procedentes del Plan de Inversión Municipal (PIM) del actual mandato, mientras que los 12,65 millones restantes se consignarán a partir de 2027, cuando las obras estén en marcha.