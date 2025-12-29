Montjuïc afronta el inicio de su gran transformación en 2026 con cuatro proyectos de obras

A partir de 2026, Montjuïc encara la reforma más intensa que ha conocido desde los Juegos Olímpicos. El promontorio de Barcelona afronta las primeras obras de cara a los fastos del centenario de la Exposición Internacional de 1929, con el recinto de Fira de Barcelona como foco de una remodelación con la que, una vez más, la montaña se reinventará como escaparate de la ciudad.

En las últimas semanas, el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado cuatro grandes planes para recomponer el recinto ferial, que abarcan 270.013 metros cuadrados de superficie. El coste de todos juntos suma al menos 400 millones de euros. Todos deben finalizar en 2029, excepto la construcción de equipamientos (en su mayoría, empezarán en 2030) y viviendas (a partir de 2030 para estar acabadas en 2033).

Las conmemoraciones no serán un punto final para la enésima relectura de Montjuïc, que cuenta con un plan de transformación hasta 2035 dotado con 2.800 millones de euros -incluye pacificar la circulación en torno a la plaza Espanya y hacer accesible su núcleo a los peatones– y reserva subsuelo para una parada de la Línea 2 de metro al pie de la Font Màgica, por unos 1.000 millones. Por lo pronto, los siguientes son los proyectos que se otean en el horizonte.

El ala izquierda entrando por plaza Espanya concentrará las exhibiciones feriales, en cuyos edificios se invertirán 159 millones de euros. En la primera fase, se echarán abajo el actual palacio de congresos y el palacio 4 para erigir el palacio Multifuncional. Se dotará de dos grandes salas expositivas, cada una de unos 10.000 metros cuadrados y más de nueve metros de altura. Con aforo para unas 7.500 personas, se sugiere disponible también para actividades de gran afluencia, como conciertos.

Recreación de una de las salas expositivas con que estará dotado el futuro palacio Multifuncional del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Luego será el turno del palacio de Comunicacions, que se rehabilitará. Ampliará la superficie expositiva en 13.250 metros cuadrados y se le adosará un edificio con dos plantas de actividad ferial y otras cuatro para oficinas.

Una pasarela con árboles conectará ambos palacios, con una anchura de 15 metros, que podrá reunir hasta 1.500 personas en eventos al aire libre. Sobrevolará la avenida Maria Cristina, que promete reducir los carriles de tráfico plantando una rambla en medio de la calzada. Se lleva el grueso de una partida de 24,71 millones para espacios públicos.

Recreación del edificio de oficinas que se adosará al palacio de Comunicacions y la pasarela que lo unirá con el palacio Multifuncional, en el recinto ferial de Montjuïc. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Aparte, se crearán dos nuevas calles: la de la Guàrdia Urbana irá del Paral·lel a Rius i Taulet y la plaza Univers mutará en un pasaje de 32 metros de ancho entre ambos pabellones. Con posibilidad de cerrarse para actos de la Fira, formará parte del eje de casi 500 metros que unirá los barrios del Poble-sec y Font de la Guatlla, cruzando bajo techo el palacio de la Metal·lúrgia, cuya restauración se deja para más adelante.

Recreación del palacio de Comunicacions, el futuro edificio de oficinas y el nuevo palacio Multifuncional del recinto de Montjuïc de Feria de Barcelona, visto desde la futura calle de la Guàrdia Urbana. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El patio de columnas del palacio del Vestit, uno de los dos que abraza la plaza Espanya, se abrirá para dejar paso a un porche que precederá a una explanada con zona verde. Dará acceso a un edificio de oficinas que se construirá tras el derribo parcial de parte del inmueble actual. Las ocuparán unas 1.400 personas y las acompañará un restaurante al pie de la columnata.

Se destinan 14.500 metros cuadrados a usos terciarios y 1.500 a un equipamiento “vinculado al uso de desarrollo económico”. Se cuenta con añadir 1.100 metros cuadrados para unas dependencias públicas del Poble-sec y otras de 508 metros cuadrados de carácter sociocultural.

Recreación de la fachada del palacio del Vestit tras la próxima reforma, en el recinto ferial de Montjuïc. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Además, el lateral del palacio que da a la Gran Via se rehará por completo, con unos espacios inspirados en los interiores de manzana del Eixample. El chaflán con la calle Mèxic se reformulará como un portal de la Fira, que aspira a ser icónico, con 29,20 metros de altura.

Los torreones se transformarán en salas de reuniones y permitirán subir a una terraza sobre la columnata. Aparte, se traza un pasaje que una Mèxic con Maria Cristina, entre el nuevo edificio y el palacio de la Metal·lúrgia. Toda la reforma se estima en 34,14 millones de euros.

Recreación del lateral renovado del palacio del Vestit que da a la Gran Via, en Barcelona, con el portal en el chaflán de la calle Mèxic a la derecha. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

El palacio de Alfons XIII, ahora apenas usado solo como almacén, se rehabilitará por 77 millones de euros para convertirse en un palacio de congresos. Se dotará de un auditorio con 2.026 plazas, completado con seis salas, la más grande con capacidad para unas 500 personas. También se habilitará una sala polivalente, de hasta 2.500 metros cuadrados.

Recreación del futuro auditorio del palacio Alfons XIII, en el recinto ferial de Montjuïc, en Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Con una nueva entrada a través de la plaza de la font Màgica, el vestíbulo se decorará con un jardín interior, al modo de un umbráculo, con luz natural filtrada a través de claraboyas y la estructura original de vigas metálicas a la vista. Se prevé ofrecerse una terraza como mirador. A partir de este enero, ha de empezar a sustituirse la cubierta, que contiene amianto.

El inmueble no agrandará su volumen, pero sí se despejará de obstáculos para ampliar la planta baja y la subterránea. Justo enfrente, se remodelará el palacio gemelo, el de Victòria Eugènia, para albergar la ampliación del MNAC, con un coste de 76,8 millones de euros. La renovación de las plazas que bordean ambos pabellones, las de Carles Buïgas y de las Cascades, se tasa en 24 millones de euros.

Recreación del interior renovado del palacio de Alfons XIII, en la Fira de Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Es el proyecto que se pospone más allá de 2029. Se edificarán tres manzanas de cuatro a ocho plantas, con 500 pisos de protección oficial en régimen de alquiler y 36 domicilios dotacionales para casos de emergencia, además de 2.000 metros cuadrados para comercios en los bajos. Para levantarlos, se tirará gran parte del pabellón 2, cuando traslade su actividad a otras instalaciones.

Recreación de la vía que se abrirá entre la calle Mèxic y la avenida Maria Cristina, en Barcelona. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

En el solar que se obtendrá con el derribo se alzará también un ambulatorio y se acometerán sendas ampliaciones, la del museo Espai Bombers y la del patio de la escuela Mossèn Jacint Verdaguer. Lo primero que tiene que materializarse es el nuevo polideportivo, a partir de finales de 2026 en la parte del pabellón ferial que seguirá en pie. En mitad de los nuevos edificios se formará una plaza. Los costes de urbanización y demolición se valoran en 4,25 millones.